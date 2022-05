Lexar Blue-Serie – Highspeed-Speicherkarten für Einsteiger

Lexar erweitert die Blue-Serie, in der preiswerte Mittelklasse-Speicherkarten des Herstellers angesiedelt sind, um neue Modelle. Diese erreichen Lesegeschwindigkeiten von 120 MB/s statt den 95 MB/s der vergleichbaren 633x-Karten, was sich beim Datentransfer positiv bemerkbar macht. Die Schreibgeschwindigkeit der Lexar High-Performance 800x SDHC™/SDXC™ UHS-I-Karten der BLUE-Serie liegen weiterhin bei maximal 45MB/s, was aber für viele Anwender ausreicht.

Lexar bietet die wasser-, temperatur-, stoß-, vibrations- und röntgensicheren Speicherkarten, die sich für Foto- und Videoaufnahmen eignen, in den Kapazitäten 32BG, 64GB, 128GB und 256GB an. Preise nannte der Hersteller noch nicht – der Straßenpreis für die 64-BG-Version beträgt rund 32 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Lexar.