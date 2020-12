Maginon präsentiert mit dem „LED-180“ ein akkubetriebenes LED-Dauerlicht für Video- und Fotografie. Das LED-Panel hat in etwa die Abmessungen eines Smartphones und ist mit 180 dimmbaren LEDs (90 Warmlicht- und 90 Weißlicht-LEDs) ausgestattet, sodass die Farbtemperatur des abgegebenen Lichts zwischen 3200 K und 5500 K stufenlos eingestellt werden kann. Der Hersteller gibt einen Farbwiedergabeindex von mindestens 96% an. Die Leuchte bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 9,5 Stunden und wird per USB aufgeladen.

Die Maginon LED-180 kostet 48,50 Euro. Im Lieferumfang enthalten ist ein Blitzschuhadapter für die Befestigung auf der Kamera, ein Diffusor, sowie ein USB-C-Kabel und eine Tragetasche.

Technische Daten

Leistung: 12 W Lux: 1355 lx / 0,5 m (5500K) Farbtemperatur: 3200 – 5500 K Farbwiedergabeindex (CRI): 96 Anzahl LED (gesamt): 180 Anzahl LED Weißlicht: 90 Anzahl LED Warmlicht: 90 Maße: 150 x 75 x 10 mm Stromversorgung: Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (3,7 V / 4000 mAh) Anschlüsse: Micro-USB, USB-C (5V 1A / 5V 2A) Lieferumfang LED-Licht, Blitzschuhadapter, Diffusor, USB-C Kabel, Tragetasche

Pressemitteilung von Maginon

Dauerlicht „LED-180“ von Maginon

Starke Beleuchtung im Hosentaschenformat

Maginon bringt das neue Dauerlicht „LED-180“ auf den Markt. Ein BiColor-LED-Licht, das mit der handlichen Größe eines Smartphones in jede Hosentasche passt. Drinnen oder draußen, im Studio oder unterwegs: das LED-180 bietet leistungsstarke und verlässliche Beleuchtung für Foto- und Videoaufnahmen.

Hamburg/Norderstedt, 8.12.2020 – Maginons Neuheit, das Dauerlicht „LED-180“, ist gemacht für Vlogger, Youtuber, Smartphone-Enthusiasten sowie Foto- und Videografen. Das akkubetriebene Bicolor-LED-Licht bietet 180 LED-Lampen, die stufenlos dimmbar sind und deren Farbtemperatur (3200 – 5500 K) individuell eingestellt werden kann. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden und der Lademöglichkeit über ein USB-C-Kabel ist das Pocket-Dauerlicht LED-180 auch bei längeren Sessions verlässlich einsatzbereit. Der Farbwiedergabeindex von > 96 % verspricht eine farbechte Ausleuchtung im Einsatz mit Kamera oder Smartphone. Bei Tag und Nacht, drinnen oder draußen, Make-Up-Shooting oder Videokonferenz – das LED-180 ist klein, kompakt, leistungsstark und gemacht für einen vielfältigen Einsatz.

Im Lieferumfang ist neben dem LED-180 praktischerweise ein Diffusor enthalten, der wunderbar weiches Licht zaubert. Außerdem sind noch ein Blitzschuhadapter, ein USB-C-Ladekabel und eine Tragetasche dabei.

Erhältlich ist der handliche Alleskönner für 48,49 € unter https://maginon.de/products/dauerlicht-led-180-4007