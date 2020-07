Send an email

Für Porträt- und Makrofotos: Canon RF 85mm F2 MACRO IS STM

Canon hat mit dem RF 85mm F2 MACRO IS STM ein lichtstarkes Porträtobjektiv für das spiegellose R-System angekündigt, das mit einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2 bei 35 Zentimeter Aufnahmedistanz auch für Makrofotos geeignet ist. Das Objektiv ist mit einem Bildstabilisator ausgestattet, der bis zu 5 Belichtungsstufen ausgleichen soll, bei Verwendung an der EOS R5 oder EOS R6 sogar 8 Stufen. Dank des sehr leise arbeitenden STM-Autofokusmotors eignet sich das Objektiv auch sehr gut zum Filmen.

Das Canon RF 85mm F2 MACRO IS STM ist mit 78 Millimeter Durchmesser und 90,5 Millimeter Länge recht kompakt. Es wiegt 500 Gramm und verfügt über ein 67-Millimeter-Filtergewinde.

Voraussichtlich ab Oktober 2020 soll das RF 85mm F2 MACRO IS STM für rund 680 Euro erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Canon.

Technische Daten

Bildgröße Vollformat Bildwinkel (hor., vert., diag.) 24º, 16º, 28º 30′ Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) 12/11 Anzahl der Blendenlamellen 9 Kleinste Blende 29 Kürzester Fokussierabstand (m) 0,35 Größter Abbildungsmaßstab (ca.) 0,5 Abstandsinformation Ja Bildstabilisator 5 Stufen AF-Motor STM Abmessungen (max. Durchmesser x Länge) ca. 78 mm x 90,5 mm

Aus der Pressemitteilung von Canon

RF 85mm F2 MACRO IS STM – bildschöne Porträts

Für hochwertige Porträts eignet sich das leichte RF 85mm F2 MACRO IS STM mit seiner 85mm-Brennweite, um erstklassige Aufnahmen mit attraktiver Perspektive und angenehm unscharfem Hintergrund zu machen. Die Kombination der hohen Lichtstärke von 1:2 mit dem Vollformatsensor ermöglicht eine geringe Schärfentiefe für hervorragende Ergebnisse – auch bei wenig Licht.

Das RF 85mm F2 MACRO IS STM bietet einen optischen 5-Stufen-Bildstabilisator (bis zu 8 Stufen bei Verwendung der EOS R5/EOS R6) und erlaubt mit seiner 1:2-Makrofunktion die Aufnahme von Motiven in 50 % Lebensgröße. Beide Funktionen sind bei vergleichbaren Produkten anderer Hersteller nicht verfügbar und ermöglichen höchste Vielseitigkeit mit unglaublicher Foto- und Videoqualität. Dank des STM Autofokus bietet das RF 85mm F2 MACRO IS STM sowohl bei Fotos als auch bei Videos eine schnelle und gleichmäßige Fokussierung. Damit ist es die ideale Wahl für Aufgabenstellungen, bei denen es sowohl auf hochwertige Videos als auch auf erstklassige Fotos ankommt.

Das RF 85mm F2 MACRO IS STM ist voraussichtlich ab Oktober 2020 zum Preis von 681,38€ UVP erhältlich.