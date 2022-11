Accsoon SeeMo macht iPhone oder iPad zum professionellen HDMI-Monitor mit Streaming-Funktion

Der chinesische Anbieter von Videoausrüstung Accsoon stellt mit dem Accsoon SeeMo einen Adapter vor, mit dem sich ein Phone oder iPad als HDMI-Monitor mit Streaming-Funktion einsetzen lässt. Das iOS-Gerät wird mit dem mitgelieferten Lightning-auf-USB-C-Kabel mit dem SeeMo verbunden und die Kamera mit einem HDMI-Kabel. Die kostenlose iOS-App Accsoon SEE bietet dabei umfangreiche Steuerungsfunktionen.

Der Accsoon SeeMo funktioniert mit handgeführten Foto- und Filmkameras ebenso wie mit Gimbals. Ein iPhone kann in das SeeMo eingeklickt und auf der Kamera als Monitor verwendet werden. Das SeeMo selbst ist lediglich 50 x 39 x 80 Millimeter groß und wird mit einer integrierten Klemme befestigt, die für alle aktuellen iPhones geeignet ist. Zur Stromversorgung lassen sich Akkus der Sony-Typen NP-F550, NP-F750 oder NP-F970 verwenden. Dazu wird der Akku an der Rückseite des SeeMo eingesetzt. Laut Accsoon ist ein Nonstop-Betrieb von bis zu acht Stunden möglich. Für die Verwendung eines iPads bietet Accsoon optional ein spezielles Cover (Accsoon PowerCage) an, an dem der SeeMo befestigt wird und als Stütze fungiert.

Der Accsoon SeeMo kann Videos von der Kamera, dem Mischpult oder einer anderen HDMI-Quelle direkt auf Streaming-Plattformen wie YouTube, Facebook und Twitch mit bis zu 1080P 60fps streamen. Dafür wird die Mobilfunk- oder Wifi-Verbindung des iOS-Geräts genutzt.

Darüber hinaus lässt sich der Accsoon SeeMo auch nutzen, um HD-Videos direkt von der Kamera eines iPhones oder iPads aufzunehmen. Die Videodateien werden mit einer variablen Bitrate von 30 Mbps in 8-Bit auf eine optimale Dateigröße komprimiert. Laut Anbieter wird das Teilen von Clips für soziale Medien direkt von der Kamera aus dadurch viel einfacher. Außerdem ist es möglich, diese Dateien zu verwenden, um Aufnahmen auf der Kamera zu sichern oder, wenn die Zeit knapp ist, Videos vor Ort zu bearbeiten.

Der Accsoon SeeMo für IOS, iPhone und iPad wird in Kürze bei Ringfoto für 189 Euro erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Herstellers.