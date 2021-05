Skylum bringt LuminarAI Update 3

Skylum hat für die Bildbearbeitungssoftware Luminar AI ein weiteres kostenloses Update veröffentlicht. LuminarAI Update 3 bringt Verbesserungen bei den Kreativwerkzeugen Himmel AI und Augmented Sky AI sowie beim Werkzeug Abwedeln & Nachbelichten. Zudem läuft Luminar AI jetzt nativ auf Apple-M1-Geräten und unterstützt Apples HEIC-Bildformat.

Pressemitteilung

LuminarAI Update 3 – Größere Kontrolle & Kompatibilität

New York, 27.05.2021. Der intelligente Bildeditor von Skylum, der vollständig auf künstlicher Intelligenz beruht, bekommt heute ein Update. Das für bestehende Nutzer kostenlose Update 3 bringt jede Menge wichtiger Verbesserungen, die die Bildbearbeitung noch komfortabler machen. Darüber hinaus läuft LuminarAI jetzt auch auf Apple-M1-Geräten der nächsten Generation.

Bereits zur Einführung von LuminarAI Ende 2020, dem ersten Bildeditor von Skylum, der vollständig auf künstlicher Intelligenz beruht, war das positive Feedback der ersten Nutzer groß. Insbesondere hervorzuheben waren bereits beim Verkaufsstart des innovativen Bildbearbeitungstools die vielfältigen neuen kreativen Möglichkeiten, bei einem sehr effizienten Workflow. Ganz besonders interessant dabei, Luminar AI ist sowohl als eigenständiges Programm, wie auch als Plugin verfügbar und richtet sich somit beispielsweise auch an Adobe-Photoshop- und Lightroom-Nutzer, die ihre bestehenden Programme um innovative Tools ergänzen möchten.

Auch Nutzer ohne große Kenntnisse in der Bildbearbeitung können dabei sehr leicht in die Thematik finden. Die Erfolgsgeschichte von LuminarAI geht mit dem für bestehende Nutzer kostenlosen Update 3, welches Skylum heute vorstellt, somit weiter.

„Für Skylum sind die Themen Innovation und kontinuierliche Verbesserung der bestehenden Produkte schon immer zentrale Punkte gewesen. Unser Ziel ist es vor allem, die Qualität und Geschwindigkeit von Luminar zu verbessern. Wir möchten unsere Nutzer aber auch inspirieren, mit Luminar AI ihre Kreativität auszuleben. Das Feedback unserer Community ist uns dabei sehr wichtig, um die Fotobearbeitung so kreativ und dabei so einfach wie möglich zu machen, ohne die Kontrolle über das Bildergebnis abzugeben. Mit Update 3 sind wir wieder einen Schritt weiter in diese Richtung gekommen“, so Ivan Kutanin, CEO Skylum Software.

Ganz besondere Himmel für Reisen, Landschaften und Outdoor-Porträts

Mit neuen Verbesserungen der Algorithmen erzeugt SkyAI jetzt noch exaktere und jederzeit nachjustierbare Ergebnisse.

Bessere Himmelserkennung

Sobald ein neuer Himmel ausgewählt wurde, verwendet SkyAI jetzt eine verbesserte Horizonterkennung, um ihn noch genauer in der Szene zu platzieren. Verfeinerte Kantenerkennung und Maskierung werden verwendet, um den neuen Himmel besser zu integrieren und einen noch viel natürlicheren Effekt zu erzielen.

Bessere Reflexionen

Die verbesserte Himmelsposition sorgt auch für realistischere Reflexionen im Wasser. Die Schieberegler für Atmosphärischer Nebel, Wärme, Helligkeit und Wasserunschärfe geben dem Anwender dabei eine präzisere Kontrolle über das gesamte Bild inklusive der Reflektionen.

Bessere Neubelichtung

Verbesserungen in der Farbgenauigkeit erzeugen einen natürlicheren Effekt, wenn der neue Himmel verwendet wird, um die gesamte Szene, einschließlich der Reflexionen, automatisch neu zu beleuchten. Mit drei Reglern für diese Neubelichtung kann der Benutzer die Beleuchtung gemäß seiner kreativer Vision anpassen.

Neue Unterstützung für Apple-Hardware und -Bildformate

Während Apple immer weiter die Grenzen der Hardware ausdehnt, passt Skylum seine Produkte dabei kontinuierlich an die aktuellen Systeme an.

Apple-M1-Unterstützung

LuminarAI läuft jetzt nativ auf Apple-M1-Geräten der nächsten Generation. Mit der nativen M1-Unterstützung in Update 3 können macOS-Anwender die Vorteile der schnelleren Verarbeitung von Apple-M1-Chips voll ausschöpfen.

HEIC-Unterstützung

Update 3 fügt auch eine Unterstützung für das HEIC-Bildformat hinzu, so dass Windows-Anwender nun Fotos, die mit iPhones und anderen iOS-Geräten aufgenommen wurden, öffnen und bearbeiten können.

Innovative Werkzeuge noch nützlicher gemacht

Kleine Dinge können den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, bessere Arbeitsabläufe zu erstellen.

Augmented SkyAI

Jetzt sind Himmelsobjekte, die dem benutzerdefinierten Ordner hinzugefügt werden, sofort für die Vorschau verfügbar. Jedes Himmelsobjekt kann jetzt auch im visuellen Browser ausgewählt werden, um es sich sofort in der entsprechenden Szene in der Vorschau anzeigen zu lassen.

Abwedeln und Nachbelichten

Ganz einfach können Highlights und Schatten in ein Foto hinzugefügt werden, um die Stimmung zu verbessern. Mit dem neuen Schieberegler Weichheit können die Kanten des Bereichs subtil verfeinert werden, um einen natürlicheren Effekt zu erzielen.

Verfügbarkeit

LuminarAI Update 3 ist ein kostenloses Update für aktuelle LuminarAI-Anwender.

So funktioniert es:

macOS: LuminarAI öffnen. In der oberen Menüleiste LuminarAI > Nach Updates suchen auswählen. Wenn über den Mac-App-Store gekauft wurden, App Store öffnen und zum Reiter Updates gehen.

Windows: LuminarAI öffnen. In der oberen Menüleiste LuminarAI > Help > Nach Updates suchen auswählen.

Wenn LuminarAI als Plugin mit Photoshop, Lightroom Classic oder Photoshop Elements verwendet wird, sollte das Plugin-Installationsprogramm erneut ausgeführt werden.

Das LuminarAI-Benutzerhandbuch wurde ebenfalls erweitert, um Anwendern das Suchen und Finden von Antworten auf Fragen zu LuminarAI zu erleichtern.