Photoshop bekommt eine Sky-Replacement-Funktion

Adobe hat gestern Abend eine Vorschau der neuen, auf Adobe Sensei basierenden Sky-Replacement-Funktion veröffentlicht. Die Funktion wird schon bald in Photoshop verfügbar sein und ermöglicht das Ersetzen des Himmels in Bildern mit wenigen Klicks.

Photoshop erzeugt dabei automatisch eine Maske für den Himmel und passt die Farbtemperatur des Vordergrunds an den neuen Himmel an. Eine Reihe verschiedener Himmel-Fotos, die individuell sortiert und erweitert werden können, steht zur Auswahl bereit. Es ist jederzeit möglich, individuelle Anpassungen der Farbtemperatur und der Helligkeit vorzunehmen. Sehr praktisch ist, dass sowohl das Originalbild als auch der eingesetzte Himmel in einer Photoshop-Datei mit Ebenen inklusive der Einstellungsebenen abgespeichert werden, so dass auch nachträglich noch Korrekturen vorgenommen werden können.

Wie die Sky-Replacement-Funktion im Programm funktioniert, zeigt Produktmanagerin Meredith Stotzner in folgendem Video.