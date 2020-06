Nik Collection 3 mit non-destruktiver Bildbearbeitung und neuem „Perspective Tool“

Send an email

DxO hat eine neue Version der Nik Collection veröffentlicht. Das kostenpflichtige Upgrade auf Version 3 bietet ein überarbeitetes Selektive-Tool, ein neues Perspektive-Plug-in und einen non-destruktiven Workflow in Lightroom Classic. Zudem informiert das neue Nachrichten-Center Anwender über zukünftige Neuerungen und erlaubt den Zugriff auf Online-Ressourcen wie Tutorials, Webinare oder Produktsupport.

Das Selektive Tool, eine eigenständige Photoshop-Palette für den Direktzugriff auf die einzelnen Plug-ins der Nik-Collection, wurde neu gestaltet. Es ist jetzt vollständig mit HiDPI-Monitoren kompatibel und kann im Doppelbildschirm-Modus verwendet werden. Außerdem wurden neue Werkzeuge für Express-Korrekturen integriert. Mit „Last Edit“ lassen sich mit einem Klick die zuletzt angewendeten Presets aufrufen, mit „Quick Edit“ kann die letzte durchgeführte Aktion mit einem Klick angewendet werden. Außerdem können Anwender wie bei Color Efex Pro, Silver Efex Pro und HDR Efex Pro direkt auf ihre bevorzugten Presets zuzugreifen.

In Lightroom Classic lässt sich die Nik Collection jetzt non-destruktiv einsetzen. Möglich wird das durch Nutzung des Formats „TIFF Multipage“, bei dem mehrere Daten in einer einzigen Datei gespeichert werden können: das Eingangsbild, die gespeicherten Bearbeitungsparameter der Nik Collection 3 By DxO und das Ausgangsbild.

Eine weitere Neuerung der Nik Collection 3 ist das hinzugekommene Plug-in Perspektive Efex für geometrische Korrekturen. Mit dem 8. Plug-in der Bildbearbeitungssuite lassen sich Abbildungsfehler korrigieren und Effekte hinzufügen. Laut DxO ist es das einzige Tool mit einer automatischen Korrektur der Volumendeformation in den Randbereichen von Weitwinkelaufnahmen. Auch der Fischaugeneffekt oder ein schiefer Horizont werden automatisch korrigiert. Darüber hinaus kann das Tool auch kreativ eingesetzt werden, um die Verringerung der Schärfentiefe zu simulieren, also einen Miniatureffekt zu erzeugen.

Bis zum 30 Juni bietet DxO die Nik Collection 3 für Windows und macOS für 100 Euro statt der regulären 149 Euro an. Das Upgrade ist in diesem Zeitraum für 60 Euro erhältlich, danach kostet es 79 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von DxO Labs.