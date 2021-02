Februar-Updates für Creative-Cloud-Anwendungen

Adobe hat mehrere Updates für verschiedene Programme der Creative Cloud veröffentlicht, darunter Photoshop, Illustrator und Fresco. Unter anderem können Vorgaben in Photoshop und Fresco jetzt für das arbeiten an verschiedenen Geräten synchronisiert werden. In Illustrator für iPad kann die Leinwand jetzt gedreht werden. Zudem ist ein neues Brush-Pack von Kyle T. Webster verfügbar.

Weitere Informationen zu den Updates finden Sie in der folgenden Pressemitteilung und den darin enthaltenen weiterführenden Links.

Februar Release: Umfangreiche Updates für Adobe Creative Cloud

Adobe hat heute mehrere Updates für verschiedene Applikationen der Creative Cloud veröffentlicht, darunter Photoshop, Illustrator und Fresco. Besonders hervorzuheben ist hier die neue „Invite to Edit“-Funktion in allen genannten Anwendungen. Sie ermöglicht nun auch das asynchrone Bearbeiten verschiedener Personen an einem Projekt und das sowohl auf dem Desktop als auch auf dem iPad und iPhone.

Außerdem stehen im Rahmen des monatlichen Releases ab sofort umfassende Performance-Updates für Premiere Pro und Rush zur Verfügung. Die Neuerungen beinhalten schnellere Exporte und Verbesserungen der Audiofilter in Premiere Pro sowie umfassende Leistungsverbesserungen für Premiere Rush für iOS.

Im Folgenden haben wir die Updates für Sie zusammengefasst:

Aktualisierungen in Photoshop, Illustrator und Fresco

Vorgabensynchronisierung in Photoshop ermöglicht den Benutzer:innen, bevorzugte Vorgaben zu verwalten, indem sie nahtlos mit jedem Gerät synchronisiert werden. So gehört das Exportieren und Importieren zwischen Geräten und App-Versionen der Vergangenheit an.

in Illustrator auf dem iPad. Das 2020 Winter Brush Pack von Kyle T. Webster, Senior Design Evangelist bei Adobe, ist nun für Photoshop und Fresco erhältlich.

Aktualisierungen in Premiere Pro und Rush