Skylum erweitert die Mobil-App imgmi um die Funktionen Haut AI und Körper AI

Im Oktober letzten Jahres veröffentlichte Skylum die KI-gesteuerte Mobil-App imgmi für Android- und iOS-Geräte. Diese richtet sich in erster Linie an Smartphone-Fotografen, die ihre Bilder ohne großen Aufwand für Social-Media-Plattformen optimieren wollen. Dafür stehen ihnen wie in Luminar Neo KI-basierte Werkzeuge für die wichtigsten Eingriffe zur Verfügung. Jetzt stattet das Unternehmen die App mit zwei neuen Funktionen für die Porträt-Retusche aus: die Haut AI für die Hautretusche und die Körper AI für die Bearbeitung von Körperproportionen. Beides ist intuitiv und ohne das Anlegen von Masken möglich.

Das Haut AI-Tool analysiert ein Bild und kann bis zu fünf abgebildete Personen darin erkennen. Anschließend wird die Haut jeder Person automatisch retuschiert, wobei Nutzer die Kontrolle darüber behalten, wie die inhalts-sensitiven Anpassungen vorgenommen werden. Mit diesem neuen Tool kann die Haut geglättet werden, während gleichzeitig kleine Details wie Haare und Wimpern scharf bleiben. Künftig soll die Haut AI auch in der Lage sein, verschiedene Hautunreinheiten wie Akne, Sommersprossen und Leberflecken zu beseitigen.

Das Körper AI-Tool ermöglicht Anpassungen an der Figur. Mit dem Schieberegler »Torso« kann der Oberkörper einer Person schlanker oder voluminöser gemacht werden. Mit einem zweiten Regler lässt sich der Bauch des Fotomotivs verkleinern oder vergrößern.

Mit dem Fotoeditor lässt sich darüber hinaus mithilfe der Himmel AI ein trister und grauer Himmel durch einen schöneren aus den Vorgaben der App ersetzen. Das KI-Tool Enhance AI kümmert sich um alle gängigen Bildstörungen und wendet automatisch verschiedene Anpassungen auf ein Foto an. Die App imgmi verfügt außerdem über Werkzeuge zur grundlegenden Bearbeitung wie Sättigung, Belichtung, Schatten und Lichter. Farben, Kontrast und Helligkeit lassen sich automatisch anpassen, um Bilder zu optimieren. In der App finden Anwender zudem eine Vielzahl von Filtern für verschiedene Anlässe.

Skylum bietet eine kostenlose siebentägige Testversion von imgmi an, mit der sich alle Funktionen ausprobieren lassen, und hat den Preis dauerhaft um 40% gesenkt. Die Mobil-App imgmi ist im Jahres- der Monatsabo sowie als Kaufversion sowohl im Google Play Store als auch im App-Store erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Skylum.