Photo+Adventure Duisburg: 13. + 14. MAI 2023

Normalerweise findet die Photo+Adventure im Landschaftspark Duisburg-Nord alljährlich am zweiten Juniwochenende statt. 2023 wird das Messe-Festival für Fotografie, Reise und Outdoor um einen Monat vorverlegt. Das diesjährige Kursprogramm wartet mit zahlreichen Neuheiten auf, insbesondere drei Workshops, die den Themenkomplex „Bewegung, Artistik und Tanz“ mit der Fotografie verbinden.

Le Cirque Magnifique Ⓒ Thomas Adorff

„Parkour im Landschaftspark“ heißt etwa ein Angebot, bei dem ein Parkourläufer zeigt, mit welcher Leichtigkeit und Kreativität sich urbane Architektur wie Mauern oder Geländer überwinden lässt, während Referent Klaus Wohlmann seine Teilnehmer anleitet, diese moderne Kunst der Fortbewegung aus spannenden Perspektiven besonders spektakulär aussehen zu lassen.

Artistische Posen und extreme Beweglichkeit nimmt auch Thomas Adorff in den Fokus. Mit „Le Cirque Manifique“ verwandelt der Szene-Fotograf die rostige Industriekulisse des Landschaftsparks in eine bunte Manege. In dieser vollführt ein Artist ausgefallene Posen, die es eindrucksvoll in Szene zu setzen gilt. „Tanz. Der Moment. Die Bewegung.“ heißt es bei Paul Leclaire. Tanzmotive, Bewegung sehen, erfassen und fotografisch umsetzen – das sind die Hauptaugenmerke seines Workshops am zweiten Mai-Wochenende.

Fashion-Fotografie Ⓒ Jens Brüggemann

Außergewöhnliche Bilder verspricht auch Jens Brüggemann mit seinem Kurs „Style! Modefotografie exzentrisch“. Im Praxis-Fotoworkshop geht es darum, ein Model mit außergewöhnlichen Outfits und Stylings unter professionellen Bedingungen zu fotografieren. Obwohl schon mehrfach angekündigt dürfen auch Frank Doorhofs englischsprachige Kurse „Avantgarde on a Budget“ und „Modern Fairytales“ immer noch als Neuheiten gelten. Seine Kurse mussten im Zuge der corona- und kriegsbedingten Absagen des Messe-Festivals immer wieder ausfallen.

Als Photo+Adventure-Urgesteine sind hingegen Fotokünstler Pavel Kaplun, Natur-Fotograf Daniel Spohn und Portrait-Experte Guido Rottmann bekannt. Mit ihren Kursen „Der Kreativitäts-Kick: Künstliche Intelligenz zu deinem Vorteil nutzen“, „Weitwinkel-Fotografie“ und „Entfesselt. Farbig. Blitzen.“ betreten sie aber ebenfalls Neuland. Das gleiche gilt für Ilford Master Jochen Kohl, der mit seinem Workshop „Kreative Lichtführung in der Schwarzweiß-Fotografie“ seine Teilnehmer nicht nur digital, sondern auch analog fotografieren lässt.

Ihren Einstand bei der Photo+Adventure feiert wiederum Nadja Kuschel in einem theoretischen Seminar sowie in einem praktischen Workshop der „Foodfotografie mit natürlichem Licht“. Elena Peters, die jüngst beim Photo+Adventure intermezzo mitgewirkt hat, ist mit dem Workshop „Moderne Hochzeitsfotografie“ und der neuen „Creative Portraits Challenge“ vertreten.

Landschaftsfotografie in 20 praktischen Schritten Ⓒ Adrian Rohnfelder

Zu den beliebten Evergreens zählen das Lightpainting mit ZOLAQ, die Reisefotografie mit Ulla Lohmann und Adrian Rohnfelder oder die Kurse zur Nachtfotografie.

Zu den Workshops gibt es kostenlos die Eintrittskarte für die Messe dazu, die auch separat zu erwerben ist. Außerdem sind Tickets für die Live-Reportage „AlUla – Eine Reise in das unentdeckte Morgenland“ mit Pavel Kaplun und Miho Birimisa und für den kostenfreien Check&Clean-Service von Fujifilm und Nikon erhältlich. Die Wartezeit bis zum Messe-Festival im Mai überbrücken einige Photo+Adventure-Referenten übrigens mit Online-Seminaren und -Vorträgen.

Weitere Informationen zur Photo+Adventure Duisburg finden Sie hier.