Sofortbilder – Polaroids

Andy Warhol war ein unermüdlicher Chronist seines Lebens und seiner Begegnungen. Von den späten 60er-Jahren bis zu seinem Tod 1987 trug er praktisch auf Schritt und Tritt eine Polaroidkamera bei sich, mit der er eine gewaltige Sammlung an Sofortbildern von Freunden, Liebhabern, Mäzenen, Prominenten, Unbekannten, Landschaften, Modischem und sich selbst anhäufte. Dieses Buch enthält Hunderte dieser Sofortbilder, von denen einige nie zuvor veröffentlicht wurden. Bilder und Texte sind vor allem eine Reise in die wilden sechziger und siebziger Jahre und eine Hommage an die damalige Pop-Kultur.

Andy Warhol. Polaroids

von Reuel Golden (Hg.)

Gebunden, 560 Seiten

Taschen, 2015

74,99 Euro

