Der Schulungsanbieter Cleverprinting hat die neue und überarbeitete Ausgabe seines 2012 erstmals aufgelegten Buchs „Next Generation Publishing mit InDesign und Photoshop“ veröffentlicht.

In Next Generation Publishing 2.0 wird alles erklärt, was man für die effiziente Online- und Print-Medienproduktion wissen muss. Viele der hier beschriebenen Arbeitsweisen und vermittelten Techniken sind inzwischen „State of the Art “ und werden in nahezu allen Agenturen und Verlagen eingesetzt.

Das im Umfang um über 60 Seiten gewachsene Buch ist an fortgeschrittene Anwender gerichtet und vermittelt in insgesamt 25 überarbeiteten und neuen Kapiteln, wie man mit Bridge, InDesign und Photoshop effizient und zeitgemäß arbeitet. Dabei wurde das Augenmerk verstärkt auf das Thema Multi-Channel-Publishing und PDF-first gelegt, da Publikationen zunehmend gleichzeitig für Print- und digitale Medien benötigt werden und das Online-PDF beziehungsweise die Präsentation auf Mobilgeräten für immer mehr Kunden wichtiger ist als das entsprechende Printprodukt. Auch wer periodisch wiederkehrende Publikationen produziert, erfährt in dem Buch, wie sich mit verschiedenen Möglichkeiten der Automatisierung Zeit sparen lässt.

Erstmals wurde das bewährte Konzept des Handbuchs mit reich bebilderten, klar strukturierten Texten und online bereitgestelltem Demomaterial um 25 kostenlose Online-Schulungsvideos für einige Kapitel ergänzt. Damit können komplexe Themen wie Tabellenformate, Liquid-Layout, Dodge and Burn, InDesign-Colormanagement und andere noch anschaulicher erklärt werden als mit umfangreichen Texten.

Das rundum empfehlenswerte Fachbuch „Next Generation Publishing 2.0 – effiziente Medienproduktion für Online und Print“ kann versandkostenfrei über den Cleverprinting-Shop für 34,90 Euro bezogen werden.

Next Generation Publishing 2.0

von Günter Schuler

Co-Autoren: Christian Nuber, Uli Staiger, Olaf Giermann, Gregor Fellenz und Christian Piskulla

332 Seiten, durchgehend 4c, DIN A4

34,90 Euro