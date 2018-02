Faszinierend analog

Immer mehr Menschen entdecken die analoge Fotografie wieder. Während die ­Mehrheit dabei vor allem an Sofortbilder und Diafilme denkt, gibt es auch noch eine „richtig“ analoge Fotofraktion, die sich für die historischen Prozesse begeistert. Ulrike Mayr­huber hat für diese Analog-Nerds ein Kompendium im Eigenverlag verfasst, in dem man alles über Edeldruckverfahren und Fotoemulsionen lernen kann. Also, genau genommen alles über den technischen Teil. Mayrhuber beschreibt die Prozesse in Rezeptform und illustriert sie so nachvollziehbar, dass man gleich anfangen möchte. Dieses kleine Buch, in dem es zum Beispiel um Rezepturen und Verfahren zur Produktion von Print auf Albuminpapieren, nassen Kollodium-Platten oder Bromöl-Drucken geht, gehört in das Bücherregal jedes experimentell ­interessierten Fotografen. Nicht unbedingt, weil man es hier und jetzt braucht, sondern weil es Wissen enthält, dass man so kompakt zusammengestellt anderswo kaum findet.

Die Faszination des analogen Bildes

von Ulrike Mayrhuber

Eigenverlag, 2015

Kontakt: ulrike.mayrhuber@gmx.at

25,00 Euro

Unsere Kurzeinschätzung

Tiefgang: 5 von 5 Punkten

Lesbarkeit: 5 von 5 Punkten

Bildästhetik: 3 von 5 Punkten

