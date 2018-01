Lange Zeit gab es keine neuen Bücher zu diesem gleichermaßen wichtigen wie wenig beliebten Thema. Medienpädagoge Thomas Hoppe hat sich der Erklärung des Farbmanagements für ambitionierte Laien angenommen und beschreibt auf knapp 300 Seiten, wie man mit den Hard- und Software-Produkten der unterschiedlichen Hersteller einen farbgemanagten Workflow zustande bringt. In Kurzfassung: Grundlagen, Messgeräte, Monitorkalibrierung, Scanner, Kamera und Drucker profilieren und ganz zum Schluss die Grafik-Software farbverbindlich einrichten. Hier wird viel erklärt, aber so richtig in die Tiefe der Profiwelten – wie es die Reihe Edition Profi­foto suggeriert, in der das Buch erschienen ist – geht es hier nicht. Aber vielleicht möchte es der kreative Foto-Profi ja gar nicht so genau wissen und freut sich schon, wenn er die unterschiedlichen Komponenten einfach nur benutzen kann.

Farbmanagement für Fotografen

von Thomas Hoppe

Broschiert, 280 Seiten

mitp, 2017

34,99 Euro

Unsere Kurzeinschätzung

Tiefgang: 3 von 5 Punkten

Lesbarkeit: 3 von 5 Punkten

Bildästhetik: 1 von 5 Punkten

