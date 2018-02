Die Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing, kurz mfm, gibt eine neue Ausgabe ihrer Publikation „Bildhonorare – Übersicht der marktüblichen Vergütungen für Bildnutzungsrechte“ heraus. Die Broschüre ist ab sofort gedruckt sowie als ePaper erhältlich und richtet sich an Bildagenturen, Fotografen, Kanzleien für Urheber- und Medienrecht beziehungsweise an alle, die Bildhonorare kalkulieren müssen.

Das Tabellenwerk wurde in Zusammenarbeit mit den großen deutschen Fotoverbänden komplett überarbeitet und an die neuen Entwicklungen in der Bildvermarktung angepasst. Die fortschreitende Verschiebung des Marktes von Print- zu vielfältigen Online-Bildnutzungen spiegelt sich in der neuen Ausgabe der „Bildhonorare“ wider. Crossmediale Nutzungen und neue Anforderungen an Bildverwendungen prägen die aktuelle Darstellungsform der mfm-Publikation.

Unter www.bvpa.org/shop können die „Bildhonorare 2018“ im Print-Paket zum Preis von 34,80 Euro zzgl. Versand bestellt werden. Für mobile iOS- und Android-Geräte gibt es das Digital-Paket für 27,80 Euro.