Trauen Sie Fotos noch?

In der letzten Woche ging ein Foto des Papstes Franziskus in einer modisch-weißen, Rapstar-typisch überdicken und übergroßen Steppmantel viral. Nutzer rätselten, ob das Bild echt oder „gephotoshoppt“ sei. Doch bei vielen Bildern stellen sich die Betrachter solche Fragen gar nicht mehr und verwechseln Realität und Fiktion. Verständlich, denn die Fälschungen werden immer besser und manches Foto ist unglaublich. Ein paar Beispiele.

Fiktion und Wirklichkeit – die Situation

Ich muss sagen, mir fällt es zunehmend schwerer, Realität und Satire auseinanderzuhalten. Bei gefühlt immer mehr Nachrichten denke ich zuerst, dass der geniale Der Postillon mal wieder ein Glanzstück abgeliefert hat. Nur um dann festzustellen, dass die Nachricht doch kein Scherz, sondern echt war.

Ähnlich ist das auch bei Bildern. Während mit Photoshop im Prinzip jede Fälschung möglich ist, so braucht es damit doch einiges handwerkliches Geschick und Gespür und mitunter viel Zeit. Auf künstlicher Intelligenz basierende Bildgeneratoren wie Midjourney oder Stable Diffusion erlauben dagegen jedem per Texteingabe die gewünschten Bilder zu erzeugen. Beinahe verzögerungsfrei und mit immer weniger Fehlern. Man muss schon sehr genau hinsehen, um bei manchen Bildern die KI-typischen Fehler zu erkennen – wenn diese überhaupt noch vorliegen. Denn Midjourney 5 ist schon verdammt nah dran am fehlerfreien Fotorealismus.

Papst

Das hier ist das oben erwähnte Bild von Papst Franziskus, da smit Midjourney erzeugt wurde:

Es hat auf Twitter inzwischen über 20,5 Millionen Views und 230000 Likes (Original-Tweet). Hilfreich ist die die Einordnung durch Twitter, die inzwischen hinzugefügt wurde:

Ursprünglich wurde das Bild auf Reddit gepostet. Dort finden Sie auch weitere „Renders“ der Serie.

Auch das deutschsprachige Faktencheckerportal Mimikama widmete sich dem Bild, ja selbst die Kirche gab ein Statement ab.

Das Bild führte zu einer Welle an lustigem Papst-Content – durch die Bank per KI generiert. Hier eine kleine Sammlung von Beispielen auf TikTok. Oder hier auf Facebook:

Die Verhaftung von Donald Trump

Auch Bilder der angeblichen Verhaftung von Donald Trump fanden sich letzte Woche in den sozialen Medien. Links und Faktencheck dazu finden Sie wiederum bei Mimikama.

In diesem Fall ist der Fake aber offensichtlicher. Zumindest im ersten Bild deutet die kreative Anordnung vieler verschiedener Beine auf eine KI hin. Beim zweiten Bild ist es schon weniger deutlich. Hier kann man aufgrund der merkwürdigen Armpositionen und -proportionen die Fälschung vermuten.

Wunder der Natur …

KI-Bilder sind auch auf Facebook gerade eine Pest. Aber aus einem anderen Grund, als Sie jetzt vielleicht denken, dass ich das denke. 😉

Bilder wie diese hier:

Ich finde die wirklich klasse, auch wenn sie ganz offensichtlich von einer KI erzeugt wurden (achten Sie einmal auf die Fahrbahnmarkierungen des ersten Bildes).

Was mich ärgert ist, dass diese Bilder auf einer Seite (zum Beispiel „Nature“) geteilt werden, die als Seitenkategorie „Fotografie“ angegeben hat, und diese Bilder ohne jeden Hinweis auf die Entstehung der Bilder als echte Fotos präsentiert. Und bis auf wenige Ausnahmen hinterfragt das niemand.

Stattdessen – und das ist gerade auch im Kontext des Papstbildes oben das Lustige daran – meinen Tausende von Leuten (einige sicher Religionsbots) in diesen Bildern die Allmacht eines Schöpfers ausmachen zu können. Hunderte bis tausende Kommentare schlagen in diese Kerbe: „Gott ist groß!“, „Wie kann man da nicht an einen Schöpfer glauben?“ und „Praise the lord!“. Nicht einen Funken Zweifel, dass es keine Fotos sein könnten und null Medienkompetenz.

Ähnliche Postings und immer gleichartige habe ich jetzt schon dutzende Male gesehen. Und es sind nicht alles nur Bots. Einer argumentierte sogar, dass ja letztlich auch KIs Teil von Gottes Plan wären. Na gut. 😉

Echtes Foto!

Bei diesem – so viel sei schon einmal verraten – echten Foto des auf einem Specht reitenden Wiesels machen sich dagegen viele über die mutmaßlichen Idioten lustig, die das glauben würden. O-Ton: „Wer es glaubt, wird selig!“

© Martin Le-May

Die ganze Story finden Sie hier, weitere Fotos der Serie hier.

Die Welt ist aus den Fugen! 😂

Und dieses Fundstück? Echt oder KI-generiert?

Über dieses Bild stolperte ich auf Facebook:

© Charl Stols

Das roch geradezu nach KI-generiertem Material, angesichts dieses Gewusels an Beinen. Da war ich mir zunächst ganz sicher. Aber ich traue mir selbst nicht mehr und recherchierte deshalb. Und tatsächlich – das ist ein echtes Foto! Es handelt sich um ein Blaustirn-Blatthühnchen, mit riesigen Zehen (um auf Schwimmpflanzen herumlaufen zu können), das seinen Nachwuchs im Gefieder umherträgt. Der Fachmann nennt das: Die Küken werden zwischen Flügel und Körper gehudert. Gleich ein neues Wort gelernt! 😉 Und hier hängen die Beinchen der Küken eben aus dem Gefieder heraus.

Überraschung! Die Natur überrascht uns doch immer wieder.

Fazit

Glauben Sie nichts, das Sie im Internet finden, oder was Ihnen eine KI wie Chat GPT erzählt, unbesehen. Vieles, was man für wahr halten könnte, ist fake, manches, was man für einen Fake hält, ist dagegen wahr. Lassen Sie sich kein Wiesel … äh … keinen Bären aufbinden. Aber ein Meme sagt mehr als tausend Worte, fragen Sie sich immer: