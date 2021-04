Remini-App: Frischer Glanz für alte Fotos

Vorher (abfotografierter Filmabzug), Nachher (mit der Remini-App verbesserte Version). Fotocredit: Olaf Giermann

Letzte Woche hatte ich Ihnen in meinem Blogbeitrag Restaurierung: Wenn sich der Schleier der Geschichte hebt … | Blog | DOCMA Magazin ein Beispiel gezeigt, was mit gekonnter Restaurierung aus alten Gemälden „herauszuholen“ ist.

Heute soll es einmal um die aktuellen Möglichkeiten zur Verbesserung von Fotos gehen. Das Beeindruckendste zur Rekonstruktion unscharfer Fotos, das ich bis jetzt gefunden habe, ist kein „Künstlicher Intelligenz“-Filter von Adobe oder Topaz sondern die Mobile-App Remini, die aber auch auf maschinellem Lernen basiert.

Fotos restaurieren mit der Remini-App

Anders als Scharfzeichnungsfilter funktioniert diese App eher so wie Photoshops Neuralfilter »Smart Portrait«. Vorhandene Gesichtsdetails werden also nicht geschärft, sondern durch möglichst ähnliche Strukturen ersetzt. Dafür wird das Bild in der Cloud verarbeitet und in der kostenlosen Version darf man sich währenddessen einen Werbeclip anschauen.

Was soll ich sagen: Das Ergebnis dieses Prozesses ist – nicht immer, aber in der Regel – erstaunlich. Erstaunlich scharf und vor allem auch erstaunlich nah am Original! Ein Beispiel: das Hochzeitsfoto meiner Eltern. Die Porträts mal vergrößert gezeigt.

Vorher

Nachher

Nocheinmal vergrößerte Ansichten, bei denen man die rekonstruierten Gesichtsdetails besser erkennt.





Remini, Fotos und die liebe Realität

Nun könnte man einwenden, dass das Ergebnis ja nun nichts mehr mit der Realität zu tun hätte. Aber „Objektiv“ gesehen (Wortspiel beabsichtigt) sahen meine Eltern zum Zeitpunkt des Fotos sicher nicht so unscharf und körnig aus, wie auf dem analogen Abzug. Da entspricht die durch KI verbesserte Variante schon eher der damaligen Realität.

Auf jeden Fall macht es Spaß, mit der App alte Fotobestände zu durchforsten und auf Details abzuklopfen, die vorher vielleicht gar nicht sichtbar waren. Man muss sich dabei eben nur bewusst sein, dass hier wie schon erwähnt, nicht Details wie in Sci-Fi-Krimiserien wie von Zauberhand verbessert, sondern eben hinzuerfunden werden. Deshalb wird sich diese Technologie der Bildverbesserung auch nur eingeschränkt für das Verbessern von Fahndungsfotos anwenden lassen.

Aber wenn man die abgebildeten Personen und Szenen kennt und der Algorithmus für Sie keine fremden Personen erschaffen hat, dann hilft er dabei, Ihre alten Fotos in frischem Glanz erstrahlen zu lassen.

Sehr spannend, oder was meinen Sie?

Ach ja, falls Sie die Remini-App mal selbst ausprobieren wollen:

Remini – Photo Enhancer – Apps bei Google Play

Remini im Apple App-Store