Photoshop-Hilfe: Wenn der Werkzeugwechsel nicht gelingen will

Bei den scheinbar wellenförmig gehäuft gemeldeten und dann immer gleichartigen Problemen von Photoshop-Nutzern, bin ich fast geneigt, an morphische Felder zu glauben, wie ich hier vor drei Jahren schon einmal feststellte, als Photoshop plötzlich wie von selbst das Werkzeug wechselte. Aktuell geht es um das Problem, dass bei manchen Anwendern Photoshop partout nicht das Werkzeug per Tastenkürzel wechseln will, sondern sofort wieder das vorige Werkzeug aktiviert wird. Die Lösung ist einfach.

© Wayhome Studio – Adobe Stock

Das Problem: Photoshop springt zum vorherigen Werkzeug

Dieses Verhalten von Photoshop ist kein Bug, sondern ein Feature. Es wurde in Photoshop CS5 eingeführt – und hätte also seitdem eigentlich immer ein Problem auf den jetzt betroffenen Rechnern sein müssen. Und zwar geht es um »federunterstützte Werkzeuge«, wie Adobe sie nennt (Englisch: spring-loaded tools). Das Problem ist dabei, dass bei manchen Nutzern beim Wechsel vom Pinsel zum Radierer mit der Taste »E« kurz zum Radierer gewechselt wird, Photoshop aber sofort wieder zum Pinsel zurückspringt.

Photoshop-Hilfe: federunterstützte Werkzeuge

Wie praktisch diese Funktion ist und wie Sie sie optimieren können, habe ich in meinem Blogbeitrag zu den neuen Funktionen im Juni-Update 2022 beschrieben. Seit diesem Update kann man die »Timing-Empfindlichkeit« der federunterstützten Werkzeuge optimieren. Falls Ihnen das alles nichts sagt, lesen Sie am besten den Abschnitt „Spring-loaded Buttons können konfiguriert werden“ im genannten Blogbeitrag. Interessiert Sie nur die Lösung für das vermeintliche Problem, finden Sie diese gleich hier:

Die Lösung

Gehen Sie einfach in die »Voreinstellungen«, dort unter »Werkzeuge« und deaktivieren Sie die Checkbox bei »Tastaturbefehle für federunterstützte Werkzeuge«. Das Problem sollte jetzt nicht mehr auftreten.

Kurz und schmerzlos: Deaktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die federunterstützten Werkzeuge nicht nutzen.

Falls Sie die Funktion der federunterstützten Werkzeuge gern nutzen möchten, aber unter dem beschriebenen Problem leiden, wählen Sie einen höheren Wert für die »Timing-Empfindlichkeit«. Der alte und neue Standard ist 200 ms. Bei einer Bluetooth-verbundenen Tastatur würde ich das eher auf 500 ms erhöhen, um auf der sicheren Seite zu sein.

Hoffe, auch Ihnen geholfen zu haben. 😉