Olafs kurzer Shortcut-Tipp

Eigentlich wollte ich heute einen längeren Blogeintrag über die erschreckend gefallene und weiter fallende Aufmerksamkeitsspanne der meisten Menschen schreiben (die durchschnittliche war 2015 bereits unter die eines Goldfisches gesunken!), was sich durch hektisch geschnittene Youtube-Videos und Facebookanmerkungen zu gar nicht erst gelesenen (oder auch nur überflogenen) Artikeln äußert. Na gut. Da ich gerade geschäftlich in Graz bin, belassen wir es heute mal bei einem sehr praktischen Shortcut-Tipp für Photoshop.

Smartobjekt durch Kopie

Worum geht es?

Smartobjekt-Instanz:



Duplizieren Sie das Smartobjekt mit »Strg/Cmd-J« erzeugen Sie eine Smartobjekt-Instanz. Das heißt: Ändern Sie eins der Smartobjekte, ändern sich alle so duplizierten Objekte ebenfalls.

Smartobjekt-Kopie:

»Smartobjekt durch Kopie« erzeugt eine vom Original losgelöste Kopie. Ändern Sie dieses Smartobjekt, bleibt das originale unverändert. So können Sie beispielsweise in einem Landschaftsfoto Himmel und Landschaft in jedem Raw-Smartobjekt getrennt optimieren und dann per Masken überblenden.

Shortcut anlegen

Ein Tastaturkürzel für den Befehl »Smartobjekt durch Kopie« empfehle ich anzulegen, wenn Sie häufig mit Smartobjekt-Kopien arbeiten, beispielsweise, um mehrere Raw-Entwicklungsvarianten zu kombinieren, die Sie aus Camera Raw als Smartobjekt in Photoshop geöffnet haben. Denn dafür immer erst ins Menü zu gehen oder den Befehl aus dem Kontextmenü der Ebene aufzurufen, ist auf Dauer dann doch zu langatmig.

Gehen Sie also in den Dialog »Bearbeiten > Tastaturbefehle« und vergeben Sie für »Ebene > Smartobjekte > Smartobjekt durch Kopie« ein eigenes Tastaturkürzel.

Meine Empfehlung: »Strg/Cmd-Alt-J«. (Dieses Kürzel erzeugt normalerweise eine neue Ebene durch Kopieren und blendet dabei ein Dialogfeld ein, in dem man den Ebenennamen vergeben kann. Entbehrlich, wie ich finde.)

Beste Grüße, Olaf