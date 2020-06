Neue Ausgabe: DOCMA 94 im Handel

Ab heute, dem 3. Juni 2020, ist eine neue DOCMA-Ausgabe am Kiosk sowie als Print-Ausgabe und als ePaper bei uns im Webshop erhältlich.

Im 16 Seiten umfassenden PREMIUM-WORKSHOP der neuen Ausgabe #94 stellt Olaf Giermann sein 6-Stufen-Programm für Fotomontagen nach Plan vor. Ebenfalls um Fotomontagen geht es in unserer Künstlervorstellung. Ingo Lindmeier kombinierte für seine Bildserie Evas Versuchung Fotos und 3D-Stock-Modelle von Apples beliebten Ohrhörern miteinander. Die Photoshop-Akademie beschäftigt sich diesmal mit Raw-Konvertern als Filter und vergleicht die Vor- und Nachteile des Camera-Raw-Filters mit den Möglichkeiten von Affinity Photo und Luminar. In Kreativ gestapelt erfahren Sie, wie Sie mit einer kostenlosen Photoshop-Aktion die Resultate aller elf Stapelmodi von Photoshop generieren können. Matthias Matthai erklärt im Tutorial Neuer Himmel mit KI, wie Sie den Himmel in einem Bild mit der Software Luminar 4 im Handumdrehen austauschen. Wie man mit dem in Photoshop erzeugten Parallax-Effekt in einem Foto den Eindruck räumlicher Tiefe herstellen kann, beschreiben Doc Baumann und Christian Thieme in den Tutorials Bildtiefe per Parallax-Effekt und Raumtiefe durch Bewegung. Die Planung eines SW-Fotoprojekts beschreibt Christoph Künne ausführlich in Das Licht von Platons Soldaten. Ergänzend dazu stellt er den beeindruckenden Fotostudio-Simulator Set.a.light 3D vor – zusammen mit einem ausführlichen Tutorial, das DOCMA-Lesern online zur Verfügung steht. Olaf Giermann erläutert zudem in einem Tutorial, wie Sie Panoramen mit Lightroom, Photoshop und Affinity Photo stitchen.

Daneben gibt es wie in jeder Ausgabe Freeload-Tipps, Webklicks, die Rubrik Leser fragen – DOCMA hilft sowie technische Hintergrundartikel und vieles mehr. Das komplette Inhaltsverzeichnis finden Sie hier.

DOCMA 94 im Handel:

Highlights der neuen Ausgabe



