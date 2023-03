Neue Ausgabe: DOCMA 105 im Handel

Ab heute, dem 1. März 2023, ist die neue DOCMA 105 erhältlich: als Print-Ausgabe am Kiosk sowie als Print- und E-Paper-Ausgabe bei uns im Webshop.

Inhalte

Um Haut- und Porträtretusche mit und ohne KI geht es im Premium-Workshop und einer Software-Vorstellung: Olaf Giermann zeigt Ihnen im Heft und in exklusiven Online-Videos die wichtigsten Retuschetechniken in Lightroom, Camera Raw und Photoshop. Zusätzlich können Sie zeitsparende Photoshop-Aktionen herunterladen. Wer mehr als nur eine Hautretusche vornehmen will, kann dazu Software wie PortraitPro einsetzen. Christoph Künne hat sich das Potenzial dieses Werkzeugs in der aktuellen Version 23 angeschaut. ∎ Im Basiswissen-Artikel Kreativ mit der Gradationskurve erklärt Olaf Gierman, wie sich Gradationskurven für die kreative Bildbearbeitung nutzen lassen. ∎ Dem Thema Text-zu-Bild-KI widmen wir auch diesmal mehrere Artikel. Peter Braunschmid zeigt in fünf Videos, was es Neues über Midjourney zu berichten gibt und wie Sie Bilder und Skizzen in synthetische Artworks verwandeln. Olaf Giermann erklärt, wie Sie die kostenlose Software Stable Diffusion, die Bilder auf der Grundlage von Textbeschreibungen erzeugt, auf Ihrem Computer installieren und nutzen können. Martin Wagner, Fotograf, Digital Artist und Bildbearbeiter mit einem Faible für Skurriles und einer selbst eingestandenen Neigung zum Chaos, berichtet von seinen Erlebnissen in der Welt von Midjourney. Und Michael J. Hußmann beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit per KI generierte Bilder als Kunst anzusehen sind und wer dann als Künstler gelten soll.

Wie immer finden Sie auch in der neuen DOCMA-Ausgabe 105 viele Tipps und Tricks sowie ausführliche Tutorials – diesmal zu Photoshop, Lightroom, Luminar Neo und Affinity Photo 2 – sowie Freeloads für Bildbearbeiter und Fotografen. In unserer Galerie zeigen wir zu Ihrer Inspiration Arbeiten der kreativsten Bildermacher.

Über QR-Codes in den Artikeln können Sie 180 Minuten Bonus-Videomaterial abrufen.

Highlights der neuen DOCMA 105

