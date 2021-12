Neue Ausgabe: DOCMA 100 im Handel

Ab heute, dem 1. Dezember 2021, ist eine neue DOCMA-Ausgabe am Kiosk sowie als Print-Ausgabe und als E-Paper bei uns im Webshop erhältlich.

Die Verbreitung immer abstruserer Verschwörungstheorien auf dem Höhepunkt der Corona-Krise hat das Stuttgarter Kreativ-Duo Frank+Steff zu ihrer Bilderserie Vanilla Beliefs inspiriert. Christoph Künne hat die beiden besucht. ∎ Im Premiumworkshop verrät Ihnen Olaf Giermann diesmal seine 27 besten Freistell-Tipps & Tricks – wie immer ergänzt durch ausführliche Gratis-Videos, die Sie per Weblink aufrufen können. ∎ In Uli Staigers Beitrag Spannungsrezepte erfahren Sie, welche Zutaten Sie für eine interessante, möglichst spannende Bildmontage benötigen. ∎ Olaf Giermann stellt Ihnen in Masken 2.0 das neue Maskierungssystem in Camera Raw, dem Camera Raw-Filter, Lightroom Classic und Lightroom (Mobile/Cloud) vor. ∎ Warum beim Vereinigen von Ebenen einiges schiefgehen kann und worauf Sie dabei achten sollten, beschreibt Doc Baumann. ∎ Olaf Giermann zeigt in seinem Freeload-Tutorial Die Entdeckung der Welt, wie man frei verfügbare Pinselspitzen als Überlagerungselemente nutzt. ∎ Anlässlich des 20-jährigen DOCMA-Jubiläums begibt sich Christoph Künne mit einem 16-seitigen EXTRA auf eine visuelle Reise durch zwei Jahrzehnte Bildbearbeitungsgeschichte. Darüber hinaus gibt Doc Baumann einen Rückblick auf die Evolutionsgeschichte unseres Magazins – von den Anfängen bis heute. ∎ In unserer Rubrik Tipps & Tricks finden Sie diesmal Wissenswertes über die neuen Funktionen in den verschiedenen Lightroom-Versionen, die Cloud-Funktionen von Lightroom, die Updates 4 und 5 von Luminar AI, die Neuerungen in Photoshop für iPad-Version 3, die Filter von Affinity Photo, die zeitsparenden Möglichkeiten von Adobe Bridge. Außerdem bekommen Sie Tipps & Tricks für Bēhance.

Darüber hinaus finden Sie wie in jeder Ausgabe Freeload-Tipps- und -Tutorials, Webklicks sowie Hintergrundartikel und vieles mehr. Informieren Sie sich, indem Sie hier das Inhaltsverzeichnis laden.

DOCMA 100 im Handel:

Highlights der neuen Ausgabe