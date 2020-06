Ministerieller Missbrauch von Bilddaten

Send an email

Im aktuellen Fall von Kindermissbrauch in Münster hat die Polizei bisher laut Medienmeldungen Daten im Umfang von 4 Terabyte erfasst. Eine erschreckende Menge. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen sprach von einem „Gebirge von Daten“. Das entspreche einem Schriftsatz von 2,6 Milliarden DIN A4-Seiten oder 520.000 Aktenschränken. Das mit dem Datengebirge ist richtig – das mit der halben Million Aktenschränke dagegen Volksverdummung.

Rechnerisch sind 5 MB immer 5 MB, aber es macht einen großen Unterschied, welche Daten damit dargestellt werden. / Foto und Montage: Doc Baumann

Man kann auch mit der Wahrheit lügen. Wie das funktioniert, hat gerade der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, vorgeführt. Die sehr großzügig ausgelegte Wahrheit ist wohl – je nachdem, wie viel Text auf einer Seite steht, wie viele Seiten in einem Ordner sind und wie viele Ordner in einen Aktenschrank passen –, dass da am Ende rund eine halbe Million Schränke zusammenkommen können. (Darf’s noch etwas mehr sein: Rechnet man eine reine Textdatei mit 2.500 Zeichen und 4 Kilobyte Speicherbedarf auf einem Medium, ist man sogar locker bei einer Billion Seiten.)

So weit, so erschreckend. Beim normalen Leser oder Fernsehzuschauer erweckt dieser Vergleich den Anschein, die Fahnder müssten sich jetzt durch zweieinhalb Milliarden Dateien quälen. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Entweder weiß es der Minister nicht besser (schlimm!) oder er weiß es und will diesen falschen Eindruck bewusst erwecken, dann handelt es sich um Volksverdummung (schlimmer!).

Die Bibel etwa hat einen Umfang von etwa 4,4 Millionen Zeichen, was näherungsweise einer Datei von 5 Megabyte entspricht. Ein Digitalfoto aus meiner kleinen Pocket-Kamera hat etwa dieselbe Dateigröße. Davon ausgehend, dass die Bilddateien der Münsteraner Kinderschänder etwa dieselbe Größe haben, kommt man auf rund 800.000 Bilddateien. Beschlagnahmt wurden laut dem Innenminister 1.100 IT-Beweismittel, also wohl Festplatten und DVDs. Es ist davon auszugehen, dass die Bilder mehrfach abgesichert waren; da ich darüber nichts weiß, müsste ich hier spekulieren. Vielleicht bleiben am Ende rund 300.000 Bilder übrig. Wurden die Datenträger bei verschiedenen Personen beschlagnahmt, sind es immer dieselben Bilder und folglich noch weniger. (Richtig ist allerdings, dass sie trotzdem alle angeschaut und bewertet werden müssen, sofern man Doubletten nichtautomatisch aussondert.)

Nun sind aber wohl die meisten dieser Daten gar keine Bilder, sondern Videos, und die haben dann eher das Hundertfache an Datengröße. Rechnen wir mit 400 Megabyte, bleiben 10.000 Dateien (ohne Berücksichtigung von Dopplungen durch Backups usw.)

Man kann auch bei den Aktenschränken ansetzen: Bei vorgeblich 2,6 Milliarden Seiten und 520.000 Schränken kommen auf einen Schrank 5.000 Seiten. Ich habe einen recht kleinen Aktenschrank, in den 45 Aktenordner passen. In jedem dieser Ordner würden sich also lediglich 111 Seiten finden. Das ist lächerlich und ein weiteres Beispiel dafür, dass es bei dieser Äußerung des Ministers unnötigerweise darum geht, gewaltige Zahlen zu produzieren und damit die Bürger zu beeindrucken. Kein Wunder, dass das Misstrauen Politikern gegenüber so hoch ist.

Bedenkt man, was die beschlagnahmten Fotos und Videos zeigen und welches Leiden der Kinder mit diesen Aufnahmen verbunden war, wären 300.000 Bilder oder 10.000 Videos eine nicht weniger entsetzliche Zahl, hinter der sich grauenvoller Missbrauch verbirgt. Letztlich ist es egal, ob 10.000, 300.000 oder 800.000, selbst wenn es 100 wären, wären die damit verbundenen Handlungen ebenso verwerflich.

Da auch diese wahrscheinlicheren Zahlen so gewaltig sind, hätte man sich die aufgeblasene Mitteilung mit den 520.000 Aktenschränken ersparen können – sehr hoch gerechnet und ganz grob geschätzt käme eine Bilddatei auf einen Aktenschrank. Bei Videos wären 98% der Schränke leer. Hätte der Minister umgekehrt den Umfang der Affäre runterspielen wollen, hätte er auch sagen können: Na ja, das waren gerade mal Daten auf vier großen USB-Sticks, die man mühelos in die Hosentasche stecken kann. Wer auch nur ein wenig nachdenkt und nachrechnet, muss sich hier für dumm verkauft fühlen. Es wirft kein gutes Licht auf die Arbeit der Behörden, wenn sie es für nötig halten, mit solchen Phantasiezahlen die Öffentlichkeit zu manipulieren.