Gewinner des DOCMA Awards 2019: Die Renaissance-Gang. Von „Meister“ Marco Nickel

Im Rahmen einer feierlichen Ausstellungseröffnung am gestrigen Abend, den 23. Oktober 2019, kürte Doc Baumann die Gewinner des diesjährigen Awards. Alle Informationen zur Veranstaltung sowie zu den Gewinnerbildern finden Sie in der kommenden Ausgabe der DOCMA (92), die am 4. Dezember 2019 erscheint.

Wer keine Zeit hatte, bei der Eröffnung dabei zu sein, hat noch bis zum 1. Dezember 2019 die Möglichkeit, die Ausstellung im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main zu besuchen.

Gewinner des DOCMA Awards 2019 gekürt:

DOCMA gratuliert den folgenden Gewinnern

Kategorie „Lehrling“

Platz 1 – Jürgen Steinfeld

Platz 2 – Anja Christina Johannsen

Platz 3 – Klaus Wäscher

Kategorie „Geselle“

Platz 1 – Nicole Preite

Platz 2 – Andreas Bäcker

Platz 3 – Bernd Schirmer

Kategorie „Meister“

Platz 1 – Marco Nickel

Platz 2 – Edurne Herrán

Platz 3 – Martin Rehm

Kategorie „Adobe Stock Zusatzpreis“

Platz 1 – Petra Flick

Platz 2 – Michael Boxler

Platz 3 – Ludwig Wiese

Kategorie „Publikumsvoting“

Platz 1 – Alexander Zech

Platz 2 – Björn Ragnar Kokoschko

Platz 3 – Geza Kercho