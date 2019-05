Faces of Festival in Zingst

Im Rahmen der Aktion „Faces of Festival“ fotografiert das DOCMA-Team um Chefredakteur Christoph Künne auch 2019 wieder die Besucher des Umweltfotofestivals »horizonte zingst«. Täglich werden die Bilder auf einer 30-Meter großen Präsentation am Strand in der abendlichen Bilderflut gezeigt.

Mit den Faces erhält das Festival auf unterhaltsame Weise ein Gesicht. Die Faces of Festival-Aktion führt DOCMA seit 2012 mit unterschiedlichen Themen durch. In diesem Jahr ging es wieder um Besucher-Statements zum laufenden Festival.

