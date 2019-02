Eine zweite DOCMA im Briefkasten?

Seit heute morgen laufen bei uns die Telefone heiß: Leser rufen an und fragen, warum sie eine zweite DOCMA Ausgabe 87 bekommen haben – knapp drei Wochen, nachdem doch schon die erste geliefert wurde. Um es vorweg zu nehmen: Es ist alles in Ordnung und von uns so geplant. Die Ursache der doppelten Auslieferung war aber weder geplant, noch kam sie zustande, weil alles in Ordnung gewesen wäre.

Der Reihe nach: Wie regelmäßige Leser des Heftes gesehen haben, ist unsere DOCMA#87 ein “Relaunch”-Heft. Wir haben uns nach Jahren der kleinen, kontinuierlichen Verbesserungen dazu entschlossen die Heftneugestaltung “aus einem Guss” vornehmen zu lassen. Inklusive neuem Logo, neuer Typografie im Innenteil und neuer Gestaltungslösungen in vielen Details. Und weil wir sehr lange daran herumgewerkelt hatten, sollte das neue Heft auch besonders schön ausgestattet sein. Also mit noch hochwertigerem Papier beim Leser auf dem Tisch liegen.

So sollte keine DOCMA aussehen – auch nicht nach einem harten Arbeitseinsatz.

Jeder DOCMA-Abonnent hat jetzt eine zweite Ausgabe zugeschickt bekommen – natürlich gratis.

Grauenvolle Bilder



Nach dem Versand der Hefte an die Abonnenten – die bekommen die neue DOCMA nicht nur günstiger, sondern auch etwa eine Woche vor allen anderen – errichten uns fürchterliche Bilder. Sie zeigten Hefte mit herausgefallenen Seiten, Heftrücken, die sich auflösten. Auch wenn die meisten Abonnenten in ihren Anschreiben das Problem auf sehr nette Art thematisierten, war uns sofort klar: Das geht gar nicht. Wir müssen handeln. Laut der Druckerei sollte nur ein kleiner Teil der Auflage von dem Qualitätsproblem betroffen sein. Aber wir kennen unsere Leser über die Jahre. Wir wissen, dass die meisten das Problem bekommen werden. Denn sie blättern ihre Hefte nicht nur vorsichtig durch, sondern nutzen sie als Arbeitsunterlagen.

Die Konsequenz



Daher haben wir entschieden: Alle Abonnenten, bekommen ein zweites Heft zugeschickt. Auch die, die wir zwischenzeitlich mit einem Ersatzheft versorgt hatten. Dann können wir garantieren, dass – falls das Arbeitsexemplar auseinander fällt – eine zweite, unversehrte Ausgabe zur Sammlung in den Schrank gestellt werden kann.

Kioskkäufer



Laut unserer Druckerei sollte die Handelsauflage – also die Ausgaben, die Sie im Zeitschriftenfachhandel, im Bahnhofsbuchhandel oder am Flughafen kaufen können – unproblematisch sein. Falls Sie nun aber doch ein Heft erworben haben, das dieselben Qualitätsprobleme zeigt, schicken Sie einfach eine Mail an reklamation@docma.info, und legen ein Foto von dem kaputten Heft bei. Sie erhalten daraufhin ein neues Magazin per Post zugeschickt.

Und was, wenn das erste Heft in Ordnung war?



Dann überlegen Sie doch mal, ob Sie jemanden kennen, der sich auch für Photoshop, Lightroom oder digitale Fotografie interessiert und dem Sie mit einer Gratis-DOCMA eine Freude machen können.