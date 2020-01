Björn Ragnar Kokoschko – zweiter Platz in der Kategorie Publikumsvoting

Björn Ragnar Kokoschko hat mit seinem Bild „New Saints“ den zweiten Platz beim Publikumsvoting erreicht. Schon in jungen Jahren hat Kokoschko das Malen und Zeichnen für sich entdeckt. Nach einer künstlerischen Pause ist er 2006 wieder aktiv in die Fotografie eingestiegen und hat sich ab 2013 intensiver mit der Bildbearbeitung und Retusche befasst. Die Motivation bei der Entstehung seines eingereichten Werks war die Pluralität der heutigen Gesellschaft in einem Bild aufzuzeigen.