Bildkritik: Die Wiederkehr des Fluchs der eingerollten Ecke

In seinem letzten Beitrag hatte Doc Baumann hier ein Beispiel aus der Werbung vorgestellt, das – wie so viele andere – einen fehlerhaft dargestellten Eckenknick verwendete. Und er zeigte gleich auch noch, wie man es einfacher und besser machten könnte. Aber leider war seine Lösung ebenfalls nicht ganz richtig; sie sah zwar schön aus, war aber dennoch falsch konstruiert. Daher überlässt Doc Baumann diesmal Ludwig Wiese das Wort für einen Gastbeitrag, in dem der demonstriert, wie eine solche Ecke wirklich aussehen sollte.

Bereits in seinem Kommentar auf der DOCMA-Webseite hatte Ludwig Wiese darauf hingewiesen, dass meine Ecke zwar perfekt aussehe – es aber leider nicht sei. Seine Erklärung dazu war völlig korrekt, aber ohne entsprechende Abbildungen doch etwas schwer nachzuvollziehen. Daher bat ich ihn, die richtige Konstruktion noch einmal ausführlich hier vorzustellen, und freundlicherweise sagte er auch gleich zu.

Zu entschuldigen gibt es bei meinem Fehler nichts. Ich hatte mich so sehr auf das Problem der zu langen Knick-Seiten konzentriert, dass ich bei meiner vermeintlichen Lösung ausschließlich auf diesen Aspekt geachtet habe. Schauen wir uns also an, wie man richtig vorgeht.

Der Fotobeweis

Ehe ich die Vorgehensweise von Ludwig Wiese zeige, möchte ich Ihnen noch kurz den fotografischen Beleg dafür liefern, dass er recht hat.

Dazu habe ich eine solche Ecke in unterschiedlichen Positionen fotografiert (natürlich unter Zuhilfenahme eines Stativs), die Fotos als Ebenen in eine Datei eingefügt, zu einem Smartobjekt gemacht und so in einen Stapel geladen, und dann in Photoshops Ebenen-Menü (Smartobjekte > Stapelmodus) die passende Variante gewählt: Arithmetisches Mittel. Dabei ist es egal, wie und wo die Ecke geknickt wird, wie lang also die beiden Kanten sind, die an den rechten Winkel anschließen.

Wie Sie sehen, liegen alle Ecken auf einer geraden Linie, die die Ecke in ihrem ungefalteten Urspungszustand mit der verbindet, wenn sie vollständig umgeklappt ist und das Papier des Bogens berührt.

Erfahren Sie nun von Ludwig Wiese, warum das so ist und wie es geometrisch begründet wird.

Der geometrische Beweis

Das Bild von Doc Baumann mit dem einfachen Eckenknick wirkt mit Schattenwurf und Abdunklung perfekt, ist jedoch in dieser Form in der Realität nicht möglich. Schön, aber falsch.

1. Der Beweis lässt sich mit den Regeln der Geometrie führen: Wenn ein rechtwinkliges Dreieck um die Hypotenuse (a) – also die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite – rotiert, wird die Höhe (b) über der Hypotenuse zum Radius einer Kreisfläche im Raum.

2. Schaut man im rechten Winkel auf die Hypotenuse, erscheint die Kreisfläche als Gerade (c) mit der Länge des Durchmessers.

3. Nun die Anwendung: Die abgeknickte Ecke hat die Form eines rechtwinkligen Dreiecks, bei dem die Knickkante die Hypotenuse ist.

4. Den Knickvorgang kann man sich als Rotation um die Hypotenuse vorstellen. Damit beschreibt die Papierecke in der Draufsicht eine Gerade von der nicht geknickten bis zur voll umgeknickten Position. Beim einfachen Eckenknick muss die Ecke immer auf dieser Geraden liegen.

5. Im von Doc Baumann konstruierten Bild liegt die Ecke aber darüber. Somit kann diese Darstellung nicht der Realität entsprechen.

6. Wenn man die untere Seite des Knicks bis zur Geraden verkürzt, erreicht man eine korrekte Darstellung.

7. Aber wozu dieser ganze Aufwand für die korrekte Darstellung? Der Unterschied zwischen dem falschen und richtigen Knick scheint kaum aufzufallen. Doch wie so häufig bei Bildbearbeitungen und -montagen, hatte ich bei der Betrachtung der ursprünglichen Darstellung das unbestimmte Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt.