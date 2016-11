Fotografen und Retusche-Profis helfen Kindern mit Workshop-Erlösen

„Fotos machen und Gutes tun“ ist die Grundidee von „Photographers for Charity“, einem Projekt von Sven Doelle und Alexander Heinrichs. Schon 2014 und 2015 fand die Aktion, bei der namhafte Fotografen und Retuschekünstler Workshops anboten und die Erlöse spendeten, mit großem Erfolg statt. Im Januar 2017 gibt es eine Neuauflage, deren Erlös an das Tabalugahause in Duderstadt geht. Die Einrichtung bietet Kindern, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen oder aus Krisen-Situationen kommen, Schutzräume an.



Bei der ersten Ausgabe von „Photographers for Charity“ wurden 10.000 Euro gesammelt, die für Kinder in den Townships in Südafrika gespendet wurden. Den Erfolg wiederholten die Veranstalter Anfang 2015, diesmal zugunsten des Projektes „Childrens Wish“ – ebenfalls mit einem beachtlichem Ergebnis. Am 21. und 22. Januar 2017 wird es nun wieder zwei Workshops für Fotografen geben. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, das Tabalugahaus in Duderstadt mit einer Spende zu unterstützen.Um die Reichweite und auch das Ergebnis zu steigern, binden die Macher verschiedene Industriepartner mit ein, die das Projekt mit Equipment, Geld, Giveaways und Sach-Spenden sponsern.

Bei den beiden Erstausgaben waren die Plätze in kürzester Zeit ausgebucht. Diese werden in der Reihenfolge der bestätigten Anmeldungen zugeteilt. Jeder Teilnehmer erhält eine schriftliche Bestätigung, erst mit der Überweisung der Spende wird die Reservierung bindend. Der zu spendende Mindestbeitrag liegt bei 500 Euro. Eine Spendenquittung kann ausgestellt werden – gerne darf natürlich auch mehr gespendet werden. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen.

Weitere Details zur Anmeldung sowie zu den Workshops, der Agenda und Möglichkeiten, sich als Sponsor am Projekt zu beteiligen, gibt es auf der Internetseite zum Projekt, auf Facebook und auf Instagram.

Themen beim Workshop 2017

Set 1 – Portrait: Alexander Heinrichs

Set 2 – Low Light: Robert Maschke

Set 3 – Cover Shoot: Felix Rachor

Set 4 – On Location: Jens Burger & Peter Hawk

Set 5 – Sensual: Sascha Hüttenhain & Oliver Meyer

Set 6 – Cinemagraphs: Dom Quichotte

Set 7 – 4K Video: Martin Krolop & Marc Gerst

Set 8 – EBV / Color / Print / Beratungen: Olaf Giermann & Experten von Partnern



Industriepartner

Auch in diesem Jahr unterstützen eine Vielzahl von bekannten Partnern das Projekt. Der Apple Reseller Comspot und der Farbmonitor-Pionier Eizo werden jeweils zwei Stipendienplätze für die Workshops übernehmen und in einer Verlosung anbieten. Sony und Adobe unterstützen das Projekt mit einem finanziellen Beitrag, welcher nach Abzug unvermeidbarer externer Kosten dann direkt in den finalen Spendenbetrag mit einfließen wird. Der Papier-Spezialist Tecco ist mit Experten vor Ort, die Tipps zum Thema Fine Art Printing geben und die besten Bilder direkt für die Teilnehmer der Events fachgerecht ausdrucken.

Auch über den eigentlichen Workshop hinaus sind mit verschiedenen Anbietern der Foto-Industrie diverse Aktionen initiiert worden: Olympus wird das Tabalugahaus in Duderstadt mit fünf Tough-Kameras ausstatten. Der Rheinwerk Verlag stellt für eine Charity-Versteigerung in der Vorweihnachtszeit Buchpakete mit von den Workshop-Choaches signierten Exemplaren zur Verfügung.

Unternehmen, die sich in das Projekt noch einbringen möchten, sind willkommen.

Über Alexander Heinrichs

Fotograf, Initiator ForCharity.de

Alexander Heinrichs ist Fotograf und Fotodesigner mit eigenem Studio über den Dächern von Aschaffenburg. Seine Schwerpunkte sind hochwertige Porträt-, Produkt- und Werbefotos. Er arbeitet zusätzlich als Referent für verschiedene Firmen und veröffentlicht regelmäßig Artikel und Tutorials in Fachmagazinen und auf seinem Foto-Blog.

Über Sven Doelle

Business Development, Initiator ForCharity.de

Sven Doelle ist als Principal Business Development Manager bei Adobe für die Photoshop-Produktfamilie und die Adobe Creative Cloud verantwortlich. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit dem Finger am Auslöser seiner Kamera, um im Studio oder auf Reisen Menschen und Momente in Bildern festzuhalten.

Über das Tabalugahaus

Viele Kinder wachsen unter schwierigen Verhältnissen auf, ihr Alltag ist von Ängsten oder Krankheit geprägt. Das Tabalugahaus Duderstadt ermöglicht Gruppen mit Kindern im Alter von vier bis 16 Jahren fünf- bis zehntägige Aufenthalte in Duderstadt -und das weitgehend kostenlos. Die vielfältigen Angebote unterstützen die Kinder und Jugendlichen dabei, ihre Talente und Fähigkeiten zu entdecken. Der Umgang mit Tieren sowie gemeinsame Erlebnisse in der Natur stärken ihr Selbstbewusstsein und vermitteln eine nachhaltig positive Lebenseinstellung. Über das Jahr verteilt besuchen rund 45 Gruppen das Tabalugahaus.

www.tabalugahaus.de