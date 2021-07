Viltrox EF-E5 Adapter für Canon-EF/EF-S-Objektive an Sony E-Mount

Pressemitteilung

Viltrox-Adapter EF-E5 inklusive OLED-Display

Rollei präsentiert neuen Adapter für Canon EF-/ EF-S-Objektive an Sony-E-Mount-Kameras

Norderstedt, 07.07.2021. Der neue Viltrox EF-E5 Kamera-Objektivadapter ist kompatibel mit Canon EF-/ EF-S-Objektiven an Systemkameras mit Sony E-Mount. Dies ermöglicht Fotograf*innen, selbst bestehende Objektive bei Kamera- oder Systemwechseln weiter zu verwenden.

Mit leichten 158 Gramm und seiner Beschaffenheit aus Aluminium ist der Adapter sehr kompakt und liegt bequem in der Hand. Die manuelle Einstellung zweier Fokusmodi am Adapter sowie der Blende sind einfach möglich, was die Aufnahme komfortabler macht. Zusätzlich lassen sich Brennweite, Blende, Adapter-Modus sowie der manuelle Blendenmodus auch einfach über das OLED-Display ablesen.

Ein weiterer Vorteil: Die Übertragungsgeschwindigkeit. Dank der elektronischen Metallkontakte bietet der Adapter eine deutlich höhere Fokussiergeschwindigkeit sowie einen sehr guten Autofokus. Zusätzlich ist eine EXIF-Signalübertragungsfunktion vorhanden.

Eine USB-Schnittstelle ermöglicht das Aufspielen für mögliche Firmware-Updates. Auch die integrierte Stativhalterung mit einem 1/4-Zoll-Anschluss kann für ein noch kompakteres Packmaß abgenommen werden.

Weitere technische Informationen können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Der neue Viltrox-Adapter EF-E5 ist ab sofort für 149,99 € (UVP) im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/viltrox erhältlich.