Richtmikrofon für Kamera, Smartphone und Computer

Der Mirofonhersteller RØDE präsentiert mit dem VideoMic GO II ein leichtes, batterieloses Kondensator-Richtmikrofon, das für den Streaming-Einsatz und Videoaufnahmen entwickelt wurde. Es lässt sich an Kameras und Tonangeln, an Windows- und Apple-Computern sowie an Smartphones betreiben.

Der Anschluss an eine Kamera mit analoger Signalübertragung erfolgt per 3,5-Millimeter-Klinkenstecker. Für eine digitale Tonübertragung per USB-Kabel an einen Computer oder ein Smartphone verfügt das Richtmikrofon über ein 24 Bit/48 kHz-Audio-Interface und eine USB-C-Buchse. In diesem Fall kann die 3,5-mm-Buchse als Stereo-Kopfhörerausgang genutzt werden. Das Eigenrauschen des Mikrofons beträgt nur 15 dBA.

An der Kamera wird das 89 Gramm leichte VideoMic GO II mit einer Schwinghalterung, in die ein Blitzschuhadapter integriert ist, befestigt. Die Montage auf einem Stativ oder an einer Tonangel erfolgt über das 3/8“-Gewinde des Mikrofons.

Das VideoMic GO II ist mit den kostenlosen Apps RØDE Connect, RØDE Central und RØDE Reporter kompatibel. Über RØDE Connect lässt sich auch der im Mikrofon eingebaute DSP nutzen (Kompressor, Noise Gate, Aphex Exciter und Aphex Big Bottom).

Das VideoMic GO II ist ab Anfang Februar 2022 für 109 Euro erhältlich. Den passenden Fellwindschutz WS12 gibt es ab März für rund 25 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Herstellers.