NIKKOR Z 40 mm 1:2 – kompaktes und leichtes Weitwinkelobjektiv für Nikon Z

Nikon kündigt mit dem NIKKOR Z 40 mm 1:2 ein handliches und 170 Gramm leichtes Festbrennweiten-Objektiv für Kameras der Z-Reihe an, das sich vor allem an Einsteiger in das Z-System richtet.

Das neue Objektiv ist für Vollformatsensoren gerechnet, kann aber auch an spiegellosen DX-Format-Kameras der Z-Serie verwendet werden. Dabei ergibt sich eine kleinbildäquivalente Brennweite von 60 mm. Die Naheinstelldistanz ab Sensorebene beträgt 29 Zentimeter.

Laut Nikon verfügt die Festbrennweite über einen schnellen, von einem Schrittmotor angetriebenen Autofokus, der sehr leise arbeitet und beim Filmen nicht hörbar ist. Dank dem reduzierten Fokus Breathing bleibt der Bildwinkel beim Fokussieren konstant. Zur Ausstattung des Objektivs gehört ein Einstellring, mit dem sich je nach individueller Konfiguration Fokus, Blende, Belichtungskorrektur oder ISO-Werte nahezu geräuschlos ändern lassen.

Das Objektiv ist gegen das Eindringen von Staub und Wassertröpfchen abgedichtet. Es ist 45,5 mm lang (ab Bajonettauflage), hat einen Durchmesser von 70 mm und ist mit einem 52-Millimeter-Filtergewinde ausgestattet.

Das NIKKOR Z 40 mm 1:2 ist voraussichtlich ab Ende September 2021 für 279 Euro (UVP) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Nikon.

Technische Daten