Nec PA311D: 31-Zoll-Display mit 4K-Auflösung

Von Nec Display Solutions ist ein neues 31-Zoll-Display mit 4K-Auflösung (4096 x 2160 Pixel) erhältlich, das sich für farbverbindliches Arbeiten eignet. Der MultiSync PA311D basiert auf einem 10-Bit IPS-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Er verfügt über eine 14-Bit-Gamma-3D-LUT, deckt laut Hersteller 100 % des Adobe-RGB-, 99,9 % sRGB- und 97,4 % NTSC-Farbraums ab, und kann mit einem Kolorimeter kalibriert werden.

Ein Umgebungslichtsensor sorgt für eine stabile Farbwiedergabe und Helligkeit – über die gesamte Lebensdauer des Displays hinweg. Darüber hinaus unterstützt ein Low-Latency-Modus die Wiedergabe von Live-Videos. Farbkritische Arbeitsabläufe werden durch Picture in Picture, Picture by Picture und ICC-Profile vereinfacht. Außerdem bietet der PA311D HDR-Gamma-Support.

Der Monitor ist mit einem USB-C-Eingang (65 W), zwei DisplayPorts und zwei HDMI-2.0-Eingängen ausgestattet und kann gleichzeitig an zwei Computer angeschlossen werden. Darüber hinaus verfügt er über eine USB-3.1-Schnittstelle (3 Down- und 3 Upstream-Ports). Das Panel ist um 150 Millimeter in der Höhe verstellbar und kann ins Hochformat gedreht werden (Pivot-Modus).

Der Nec Multisync PA311D ist im Nec-Store für 2450 Euro erhältlich. Die technischen Daten finden Sie hier sowie auf den englischsprachigen Internetseiten des Herstellers.