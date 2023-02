Lensbaby präsentiert verbesserte Double Glass II Optik

Der Anbieter von Effektobjektiven Lensbaby hat eine neue Version der Double Glass Optik vorgestellt. Das Double Glass II unterscheidet sich vom Vorgänger durch eine Ganzmetallkonstruktion und eine manuell einstellbare 12-Blatt-Innenblende. Es ist mit dem magnetischen Blendensystem sowie allen aktuellen und älteren Optic Swap-Objektiven von Lensbaby kompatibel. Außerdem kann das gesamte Optic Swap-Makrozubehör einschließlich dem 46-mm-Makrofilter-Kit und dem Makrokonverter mit dem Double Glass II verwendet werden. Im Lieferumfang der Double Glass II-Optik sind neun spezielle magnetische Drop-in-Blendenscheiben enthalten. Ein fünfzackiger Stern, ein Herz und weitere sieben der neun künstlerisch gestalteten und geformten Drop-in-Blenden.

Bei Aufnahmen mit der größten Blendenöffnung von f/2,5 erzeugt die Doppelglas-II-Optik einen winzigen Brennpunkt mit zunehmender Unschärfe in der Ferne. Bei Blende 4 oder kleiner entsteht ein immer größerer „Sweet Spot“ der Schärfe, der sich an das Motiv anpassen lässt. Alle optischen Effekte werden durch die eingebaute 12-Lamellen-Blende erzeugt, die sich mit dem Blendenring an der Vorderseite der Optik einstellen lässt, in Kombination mit den kreativ geformten Blendenscheiben.

Die Lensbaby Double Glass II-Optik ist ab sofort für 230 Euro (UVP) erhältlich. Lensbaby bietet sie auch in Sets mit einem Lensbaby Composer Pro II für verschiedene Kameramontagen an (für Sony E, Nikon Z, Nikon F, Canon EF, Canon RF, Micro 4/3, L-Mount, Pentax K und Fuji X). Diese Kombination aus Double Glass II Optik und Lensbaby Composer Pro II kostet 430 euro (UVP). Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Lensbaby.