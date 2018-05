Großformatdrucker für Fotografen und Druckdienstleister

HP stellt mehrere neue Großformatdrucker für Fotos, Grafiken und technische Zeichnungen vor. Die neuen Druckerserien HP DesignJet Z6 und Z9+ sollen sich durch eine hohe Fotoqualität und Geschwindigkeit bei gesunkenem Tintenverbrauch sowie eine intuitive Bedienung auszeichnen. Beide HP DesignJet Z-Druckerserien sind im 24-Zoll und 44-Zoll-Format erhältlich.

Neun pigmentierte Tinten sowie der optionale Gloss Enhancer sollen für hochwertige, matte oder glänzende Ausdrucke auf einer Vielzahl unterschiedlicher Medien sorgen – egal ob Papier oder Leinwand. Durch HP Pixelcontrol wird jedes einzelne Pixel eines Fotos optimiert. Das integrierte Spektralphotometer ermöglicht zudem eine einfache Farbkalibrierung und Farbprofilerstellung.

Darüber hinaus verspricht HP eine besondere Langlebigkeit von bis zu 200 Jahren in Innenräumen. Dank unterschiedlicher Druckbreiten eignen sich die Geräte für die Erstellung unterschiedlicher Formate: So dient der 24-Zoll-Drucker für standardmäßige 60 × 90 cm-Fotoformate, während die 44-Zoll-Geräte Fotos in Übergröße drucken können. Letztere sind mit zwei Rollen bestückbar und mit vertikalen Schneidemesser ausgestattet, sodass randlose Ausdrucke angefertigt werden können.

Die Drucker HP DesignJet Z6x10, Z6, und Z9+ sind voraussichtlich ab 1. Juni 2018 verfügbar. Die Drucker 44-Zoll HP DesignJet Z6 und Z9+ mit zwei Rollen und vertikalem Schneidemesser werden voraussichtlich ab 1. Juli 2018 erhältlich sein.

Preise gab HP noch nicht bekannt.

