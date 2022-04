Firmware-Updates für Nikon Z-Serie – neue Profifunktionen für die Z9

Nikon hat Firmware-Updates für Nikon Z-Serie angekündigt, die ab dem 20.4.2022 im Downloadcenter zur Verfügung stehen sollen. Mit der Firmware-Version 2.0 für die Z 9 wird das Leistungsniveau der Kamera deutlich angehoben. So können Videoprofis dann unter anderem RAW-Filme mit bis zu 8,3K/60p und 4K/60p Ultra HD-Aufnahmen mit Oversampling von 8K in der Kamera aufzeichnen. Die 12-Bit-RAW-Aufzeichnung in der Kamera wird mit Apple ProRes RAW HQ (bis zu 4K/60p) oder Nikons neuem N-RAW-Format (bis zu 8K/60p und 4K/120p) möglich sein. Weitere neue Funktionen für Videoprofis sind ein Wellenformmonitor, ein roter REC-Aufnahmerahmen und ein benutzerdefiniertes i-Menü für die bequem ablesbare Statusangabe von verwendeten Videoeinstellungen während der Aufnahme.

Fotografen profitieren davon, dass AF-Einstellungen mit bis zu 20 auswählbaren, spezialisierten Messfeldmustern angepasst werden können. Zudem lässt sich die Bildwiederholrate des elektronischen Suchers künftig auf bis zu 120 Bilder/s erhöhen. Zu den weiteren neuen Funktionen gehören Pre-Release Capture von Bildern und die Möglichkeit, die Fokusposition über mehrere Tasten der Kamera abzurufen.

Die Firmware-Version 1.4 für die Z 7II und Z 6II verbessert die Fokussierung bei Fotos und Filmen durch eine optimierte automatische Messfeldsteuerung und die Unterstützung für manuelle Linearfokussierung beim Filmen. Zudem wird die Kompatibilität mit Nikons Bluetooth-Fernsteuerung ML-L7 hergestellt.

Weitere Informationen und Download: Firmware 2.0 für die Nikon Z9 | Firmware v.1.4 für die Z 7II | Firmware v.1.4 für die Z 6II

Darüber hinaus präsentiert Nikon eine 660 GB CFexpress-Speicherkarte (Typ B), die sich insbesondere für die neuen hochauflösenden Videomodi und die schnellen Aufnahmeserien der Z 9 eignet. Sie erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1700 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1500 MB/s.