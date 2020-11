7Artisans 35mm f/0,95 – Available-Light-Objektiv für APS-C und MFT

Send an email

Die Brenner Import und Handels GmbH stellt mit dem 7Artisans 35mm f/0,95 ein extrem lichtstarkes Standard-Objektiv für APS-C und MFT vor. Das kompakte und 369 Gramm schwere Objektiv bietet ein sanftes Bokeh und ist dank stufenloser manueller Blendeneinstellung auch für’s Filmen geeignet. Das optische System, das aus 11 Linsenelementen besteht, soll kontrastreiche, bis in die Ecken scharfe Bilder erzeugen, wobei man bis auf 37 Zentimeter an das Motiv herangehen kann. 7Artisans bietet das Objektiv mit MFT-, Nikon Z-, Sony E-, Fuji X- und Canon EF-M-Anschluss für jeweils rund 270 Euro an. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der Brenner Import und Handels GmbH und den Internetseiten des Herstellers 7Artisans.