Corel PaintShop Pro 2018 – schneller und mit mehr Funktionen

Corel hat mit Corel PaintShop Pro 2018 eine grundlegend überarbeitete Version seiner Windows-Bildbearbeitungslösung vorgestellt.

Die unter ab Windows 7 lauffähige Software soll gegenüber der Vorversion vor allem durch eine deutlich höhere Geschwindigkeit überzeugen. Laut Corel benötigt sie zum Starten nur die Hälfte der Zeit und erledigt manche Aufgaben – wie die Berechnung der Schärfentiefe – bis zu viermal schneller. Auch die Geschwindigkeit der Vorschau soll rasant sein, selbst bei Raw-Dateien. Die Programmoberfläche wurde ebenfalls überarbeitet und für die Verwendung mit hoch auflösenden Bildschirmen sowie Stift- und Touch-Geräten optimiert. Anwender können jetzt zwischen den beiden voreingestellten Arbeitsbereichen „Grundelemente“ und „Komplett“ wählen. Kreative Bildbearbeiter dürfen sich über 125 neue Inhalte wie Pinsel, Verläufe, Texturen und Muster freuen.

Hinzu kommen Verbesserungen bei einigen Werkzeugen. So bietet das Beschnittwerkzeug erweiterte Voreinstellungen wie etwa „Goldener Schnitt“. Der Klonpinsel bietet nun eine verbesserte Vorschau inklusive Transparenz. Das Pipettenwerkzeug und der Umfärber nehmen neben der Farbe auch die Transparenz und die Textur auf. Das überarbeitete Textwerkzeug bietet unter anderem Hoch- und Tiefstellungen.

Mit der erweiterten Programmversion PaintShop Pro 2018 Ultimate erhalten Anwender außerdem noch die Malsoftware Painter Essentials 5, das Bildverbesserungs-Plug-in Perfectly Clear 3 SE und die Software AfterShot 3 mit ihren Funktionen zur Verwaltung von Medieninhalten und zur RAW-Datei-Konvertierung und -Anpassung.

PaintShop Pro 2018 und PaintShop Pro 2018 Ultimate sind ab sofort für 70 beziehungsweise 90 Euro erhältlich. Registrierten Besitzer einer Vorversion von PaintShop Pro zahlen einen vergünstigten Upgrade-Preis.Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Corel.

Pressemitteilung von Corel

Corel PaintShop Pro 2018: Bildbearbeitungsklassiker mit neuer Optik ab sofort erhältlich

Das Bildbearbeitungsprogramm Corel PaintShop Pro 2018 reagiert bis zu viermal schneller als die Vorversion. PaintShop Pro 2018 bietet eine neu gestaltete Oberfläche, mächtigere Werkzeuge und über 100 Erweiterungen.

Ottawa, Kanada/München, 9. August 2017 – Mit PaintShop® Pro 2018 präsentiert Corel eine komplette Bildbearbeitungslösung, die höhere Geschwindigkeit, Flexibilität und Kreativität als je zuvor bietet. Das unter Windows ab 7 laufende, weit verbreitete Bildretusche- und -montage-Programm ist wie bisher in mehreren Varianten ab 69,99 Euro (CHF 79,95) erhältlich.

PaintShop Pro 2018 erscheint in einer neu gestalteten, anpassbaren und für die Verwendung auf hochauflösenden Bildschirmen und Stift- und Touch-Geräten optimierten Oberfläche. Ein Entwicklungsschwerpunkt lag auf Geschwindigkeitsverbesserungen: PaintShop Pro 2018 startet im Vergleich zur Vorversion doppelt so schnell und erledigt einzelne Aufgaben – wie die Berechnung der Schärfentiefe – bis zu viermal schneller als zuvor. Da PaintShop Pro gerne für die kreative Bildbearbeitung eingesetzt wird, hat Corel auch in diesem Bereich zugelegt: PaintShop Pro 2018 enthält über 125 neue Inhalte wie Pinsel, Verläufe, Texturen und Muster.

„Unabhängig davon, ob Sie professionelle Bildbearbeitungsfunktionen möchten oder zum ersten Mal Fotos bearbeiten: Sie benötigen ein Programm, mit dem Sie sofort loslegen und schnell produktiv arbeiten können“, so Chris Pierce, Produktmanager Corel Foto. „PaintShop Pro 2018 bietet ein viel schnelleres, einfacheres sowie in hohem Maße kreatives Benutzererlebnis – und das zu einem unschlagbaren Preis ohne Abo-Zwang.“

Zu den wichtigsten Neuerungen in Version 2018 zählen unter anderem:

Zwei unterschiedliche Arbeitsbereiche: Das Programm verfügt erstmals über zwei unterschiedliche, voreingestellte Arbeitsbereiche. Der Arbeitsbereich Grundelemente enthält nur die wichtigsten Werkzeuge, der Arbeitsbereich Komplett alle Bearbeitungs- und Designfunktionen des Programms.

Das Programm verfügt erstmals über zwei unterschiedliche, voreingestellte Arbeitsbereiche. Der Arbeitsbereich Grundelemente enthält nur die wichtigsten Werkzeuge, der Arbeitsbereich Komplett alle Bearbeitungs- und Designfunktionen des Programms. Vereinfachte, Touch- und Eingabestift-freundliche Oberfläche: Die neue Version ermöglicht mehr Kontrolle über die Funktionen, die Funktionalität und die Anpassung der Anwendung. So lassen sich die Größe der Knoten oder die Bildlaufleiste anpassen. Neue, größere Symbole vereinfachen die Arbeit auf Touchscreens, auf 2in1-Geräten und auf Bildschirmen mit hohen DPI-Werten.

Die neue Version ermöglicht mehr Kontrolle über die Funktionen, die Funktionalität und die Anpassung der Anwendung. So lassen sich die Größe der Knoten oder die Bildlaufleiste anpassen. Neue, größere Symbole vereinfachen die Arbeit auf Touchscreens, auf 2in1-Geräten und auf Bildschirmen mit hohen DPI-Werten. Anpassbare Symbolleisten: Mit der neuen Funktion Schnelle Anpassung lässt sich flott festlegen, welche Werkzeuge in der Symbolleiste erscheinen sollen.

Mit der neuen Funktion Schnelle Anpassung lässt sich flott festlegen, welche Werkzeuge in der Symbolleiste erscheinen sollen. Farbpaletten, Pinsel und mehr kreative Inhalte: PaintShop Pro 2018 enthält zusätzlich zehn neue Farbpaletten, 30 Pinsel, 30 Verläufe, 30 Texturen und 15 Muster.

Für den täglichen Einsatz besonders wichtig sind Verbesserungen häufig genutzter Werkzeuge:

Rasante Vorschau: PaintShop Pro 2018 bietet eine rasante Vorschau auch auf RAW-Dateien, die dazu nicht mehr erst zu entwickeln sind.

PaintShop Pro 2018 bietet eine rasante Vorschau auch auf RAW-Dateien, die dazu nicht mehr erst zu entwickeln sind. Mächtigeres Beschnittwerkzeug: Die erweiterten Voreinstellungen im Beschnittwerkzeug vereinfachen das Beschneiden von Fotos, darunter auch nach den Regeln des Goldenen Schnitts.

Die erweiterten Voreinstellungen im Beschnittwerkzeug vereinfachen das Beschneiden von Fotos, darunter auch nach den Regeln des Goldenen Schnitts. Transparenz- und Textur-Unterstützung für Klonpinsel, Pipetten- und Umfärber-Werkzeug: Der Klonpinsel bietet nun eine stark verbesserte Vorschau inklusive Transparenz. Das Pipettenwerkzeug und der Umfärber nehmen neben der Farbe auch die Transparenz und die Textur auf. Damit lassen sich Objekte blitzschnell naturgetreu vervielfältigen und umfärben.

Der Klonpinsel bietet nun eine stark verbesserte Vorschau inklusive Transparenz. Das Pipettenwerkzeug und der Umfärber nehmen neben der Farbe auch die Transparenz und die Textur auf. Damit lassen sich Objekte blitzschnell naturgetreu vervielfältigen und umfärben. Erweitertes Textwerkzeug: Das überarbeitete Textwerkzeug bietet unter anderem Hoch- und Tiefstellungen und spart so Zeit.

PaintShop Pro 2018 Ultimate, das umfassende Bearbeitungsset für Fotografen, enthält zusätzliche, überwiegend neue Anwendungen im Wert von ca. 250 Euro:

Painter® Essentials™ 5: Das Programm begeistert mit Fotomalwerkzeugen, die Fotos in beeindruckende Kunstwerke verwandeln. Painter überzeugt mit wirklichkeitsgetreuen Mal- und Zeichenwerkzeugen.

Das Programm begeistert mit Fotomalwerkzeugen, die Fotos in beeindruckende Kunstwerke verwandeln. Painter überzeugt mit wirklichkeitsgetreuen Mal- und Zeichenwerkzeugen. Perfectly Clear 3 SE: Die bewährten, patentierten Korrekturfunktionen stellen Details, Farben und weitere Elemente wieder her. Zeitsparende Voreinstellungen ermöglichen es, mit einem Klick mehrere Korrekturen vorzunehmen – direkt in PaintShop Pro.

Die bewährten, patentierten Korrekturfunktionen stellen Details, Farben und weitere Elemente wieder her. Zeitsparende Voreinstellungen ermöglichen es, mit einem Klick mehrere Korrekturen vorzunehmen – direkt in PaintShop Pro. AfterShot™ 3: AfterShot rundet mit seinen Funktionen zur Verwaltung von Medieninhalten und zur RAW-Datei-Konvertierung und -Anpassung das Ultimate-Paket zu einer Komplettlösung ab. Die zerstörungsfreien Bearbeitungsfunktionen stellen sicher, dass das Original stets erhalten bleibt.

Foto und Video „Alles in einem“ – das Komplettpaket für die Bildbearbeitung und den Videoschnitt

Das ebenfalls am 9. August eingeführte Programmpaket Foto und Video „Alles in einem“ vereint PaintShop Pro 2018 und VideoStudio® Pro X10 zu einem Komplettpaket für die Bildbearbeitung und den Videoschnitt. Weitere Informationen zu Foto und Video „Alles in einem“ erhalten Sie unter www.paintshoppro.com/de/products/photo-video-bundle.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

PaintShop Pro 2018 und PaintShop Pro 2018 Ultimate sind ab 9. August 2017 in folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, traditionelles Chinesisch und Japanisch. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für PaintShop Pro 2018 lautet 69,99 Euro (CHF 79,99). Der UVP für PaintShop Pro 2018 Ultimate beträgt 89,99 Euro (CHF 99,95). Die unverbindliche Preisempfehlung für das aus PaintShop Pro 2018 und VideoStudio X10 bestehende Softwarepaket Foto und Video „Alles in einem“ lautet 139,99 Euro (CHF 159,95). Alle registrierten Besitzer einer Vorversion von PaintShop Pro können die aktuelle Version zum vergünstigten Upgrade-Preis erwerben. Von der Pro-Edition sind für Unternehmen und Bildungseinrichtungen auch Mengenlizenzen verfügbar.

Weitere Informationen und eine kostenlose 30-tägige Testversion zum Herunterladen befinden sich unter www.paintshoppro.com/de.

Weitere Information zu Mengenlizenzen für Unternehmen und Bildungseinrichtungen und zum Einsatz von PaintShop Pro im Unternehmen: www.paintshoppro.com/de/business