Samyang präsentiert 20mm-Ultraweitwinkel-Objektiv und 1,7-fach MF Anamorphic Adapter

Samyang vervollständigt die V-AF-Serie, die bisher die Brennweiten 24 mm, 35 mm, 45 mm, 75 mm T1,9 und 100 mm T2,3 umfasst, mit dem V-AF 20mm T1.9 und dem 1.7x Anamorphic Adapter. Durch den einheitlichen Formfaktor eignet sich die V-AF Serie auch für die Verwendung mit Drohnen und Gimbals. Die lichtstarken, für Sony-Vollformatkameras mit E-Monunt entwickelten Objektive der V-AF-Serie sind für bis zu 8K ausgelegt und bieten einen standardisierten Farbton, um bei der Postproduktion Zeit zu sparen. Einzigartig sind die beiden Kontrollleuchten (Tally lamp) an der Vorderseite und an der Seite des Objektivs, die den Aufnahmestatus der Kamera anzeigen, um die Erstellung von Videoinhalten auch bei Einzelaufnahmen zu unterstützen.

Der 1,7x Anamorphotische MF-Adapter lässt sich an vorhandene V-AF-Objektive anschließen und bildet die charakteristischen Merkmale anamorphotischer Objektive nach. Zudem kommuniziert er mit den elektronischen Kontakten an der Vorderseite des Objektivs. Der Adapter wird dafür genutzt, in Kombination mit V-AF-Weitwinkelobjektiven die für Kinofilme charakteristischen anamorphotischen Verzerrungen und die Hintergrundunschärfe, die von anderen sphärischen Objektiven nicht erreicht wird, herzustellen. Darüber hinaus bietet sein 1,7-faches De-Squeeze-Verhältnis ein Seitenverhältnis für Cinemascope von 2,55:1, das selbst bei normalen Fotoaufnahmen weitläufige Panoramaeffekte ermöglicht. Der neue Adapter ist mit den Objektiven der V-AF-Serie kompatibel, die für Vollformatsensoren entwickelt wurden, einschließlich der 35-mm-, 45-mm-, 75-mm- und 100-mm-Objektive, während das 24-mm-Objektiv mit dem APS-C- und Super-35-Modus verwendet werden kann.

Das V-AF 20mm T1.9 FE für Sony E-Mount Vollformatkameras sowie der 1.7x MF Anamorphic Adapter können ab sofort beim Vertriebspartner WALSER bestellt werden. Ausgeliefert werden die Neuheiten ab dem 10. Juni 2024. Das Samyang V-AF 20mm T1.9 FE für Sony E kostet 649 Euro, der Samyang V-AF Anamorphic Adapter 999 Euro (UVP).