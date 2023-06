Zum letzten Mal: #FUMES AND PERFUMES – Zeitgenössische Fotografie im Stuttgarter Züblin Parkhaus

Zum letzten Mal: #FUMES AND PERFUMES – Zeitgenössische Fotografie im Stuttgarter Züblin Parkhaus

Seit 2014 findet im Jahresrhythmus das Ausstellungsprojekt #FUMES AND PERFUMES im Stuttgarter Züblin Parkhaus statt. Es wurde von den Fotografen und Künstlerkollegen Frank Bayh & Steff Ochs, Peter Franck, Monica Menez und Yves Noir ins Leben gerufen. 2021 stieß Bernd Kammerer dazu. Im Laufe der Jahre dehnte sich die Ausstellung immer weiter über alle Parkdecks aus und füllt heute das gesamte Gebäude. #FUMES AND PERFUMES hat heute einen festen Platz in der Stuttgarter Kunst- und Ausstellungslandschaft.

Fotos: Iness Rychlik, Beyond Repair (li), Exploitation (re)

Auf allen Parkdecks sind mittlerweile über 300 wandgroße Werke zu sehen – auf herkömmliches Plakamaterial gedruckt und an die rauen Wände tapeziert. Der Rundkurs kann zu Fuß oder mit dem Auto erkundet werden.

Neben den neuesten eigenen Arbeiten zeigen die Initiatoren Fotografien von Cédric Delsaux (FR), Chiron Duong (VN), Chas Ray Krider (USA) und Iness Rychlik (PL), die als Gastkünstler für die diesjährige Ausstellung gewonnen werden konnten. Darüber hinaus werden auch in diesem Jahr einige vorhandene Fotografien vergangener Ausstellungen für Malerei und Grafik präsentiert.

Impressionen von der vergangenen Ausstellung

Bei der Eröffnung, die am 14.Juli 2023 ab 19 Uhr stattfindet, sind Projektionsshows von Laurenz Theinert mit seinem Visual Piano, musikalisch begleitet von Martin Schnabel und Bo & Herb, zu sehen. Auf dem Programm steht außerdem eine Performance von Jenny Winter Stojanovic und ein Live-Set von Matteo Just und Clemens Buchta.

Die Ausstellung dauert vom 15. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023. Ausstellungsort ist das Züblin Parkhaus, Lazarettstraße 5, 70190 Stuttgart.

Die diesjährige zehnte Auflage von #FUMES AND PERFUMES ist zugleich die letzte, da das Züblin Parkhaus zum Jahresende voraussichtlich den Betrieb einstellt.

Weitere Infos zur Ausstellungsreihe sowie Bilderder bisherigen Ausstellungen finden Sie unter www.fumesandperfumes.de.