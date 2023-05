Beyond the Photoverse – Kongress zu disruptiven neuen Technologien

Unter dem Motto »Beyond the Photoverse« findet in Hamburg am 1. September 2023 ein Kongress statt, bei dem es um die Zukunft der Fotografie unter dem Einfluss von disruptiven Technologien wie NFT, AI, Web3, Metaverse und Crypto geht.

©Hamburg Messe und Congress

Nach der ADC Digital Experience 2022 mit dem Titel „Metaverse“ und dem bevorstehenden ADC Festival mit dem Slogan „Change the world with Creativity − or should we leave it to AI?” gibt der Art Directors Club für Deutschland (ADC) e.V den neuen disruptiven Technologien und ihrem Potenzial erneut ein Forum.



Während des PHOTOPIA B2B Day haben Fachleute und Experten aus verschiedenen Disziplinen der kreativen Kommunikation, darunter Profi- und Werbefotografen, Videografen und Content-Ersteller, die Möglichkeit, sich über neue Tools, Plattformen und rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von KI zu informieren. Auf dem Kongress werden hochkarätige Referenten ihr Wissen teilen und Antworten zu Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Nutzung von AI sowie Best Practices gelungener Kreationen von Top-Kreativen liefern.



Zu den ersten bestätigten Rednern gehören renommierte Experten wie Starfotograf Rainer Hosch, NFT-Anwalt Dr. Oliver Scherenberg, Frontend-Entwickler Daniel Zeitler, der Fotokünstler André Wagner, der Foto- und Videokünstler Dennis Schmelz sowie Anna Pramila Meissner, Director Storytelling, Demodern. Sie werden unter anderem über Themen wie die Bedeutung von NFTs, rechtliche Überlegungen zu Web3-Technologien, leichtere Zugänglichkeit von Web3/WebGL-Programmierung und Community Building in der digitalen Kunstwelt sprechen.



Tickets für die Veranstaltung können online zum Preis von 199 Euro über die Website www.photopia-hamburg.com erworben werden. Weitere Redner werden in Kürze bekannt gegeben.