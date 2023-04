Ausstellungstipp: »Ganz nah dran« – das Staatsballett Hannover fotografiert von Ralf Mohr

Vom 11. Mai bis zum 11. Juni 2023 sind in der „GAF – Galerie für Fotografie“ in Hannover Bilder des Fotografen Ralph Mohr von den Inszenierungen Marco Goeckes am Staatsballett in Hannover ausgestellt. Die Vernissage findet am 10. Mai um 19 Uhr statt. Zur Eröffnung spricht Rolf Nobel mit Christian Blossfeld (Leitung Ballett), Michèle Stéphanie Seydoux (Tänzerin) und dem Fotografen Ralf Mohr.

Hannover 30171 Die Galerie ist donnerstags bis sonntags, von 12 – 18 Uhr geöffnet. Wer die Bilder Ralf Mohrs von den Inszenierungen Marco Goeckes am Staatsballett in Hannover intensiv betrachtet, der bekommt selbst als Laie mit, dass hier auf der Bühne etwas Besonderes geschieht. Selten sieht man in einem Ballett Szenen, die so weit über das rein Tänzerische hinausgehen wie bei Marco Goecke. »Leider genial«, lobte dann auch die Süddeutsche Zeitung Anfang März seine Arbeit. Und das hat der hannoversche Fotograf Ralf Mohr sehr sensibel und mit Sachverstand eingefangen. Den »schauspielerischen« Part der Stücke der hannoverschen Ballettkompanie, das Goecke mit dem Tänzerischen zu einer wunderbaren Einheit verwoben hat, die weltweit hohe Anerkennung genießt und ihm mit Christoph Winkler den Deutschen Tanzpreis 2022 eingebracht hat, wird in Ralf Mohrs Fotografien ungemein lebendig. Man glaubt in seinen Bildern sogar mitzubekommen, wie Goecke seine Stücke choreographiert, immer über das waagerecht unter die Augen gehaltene Notizbuch die Bewegungsabläufe seiner Tänzerinnen und Tänzer beobachtend und damit vor allem die Oberkörper und ihre Bewegungen, auf deren Lebendigkeit und Figurenreichtum er bei seinen Choreographien viel Wert legt. Mehrere seiner Bilder zeigen das. Der Fotograf, der nur ein paar Meter von der GAF entfernt im Turm der Eisfabrik lebt, fotografiert Tanz schon seit vielen Jahren. Das Körperliche hat ihn schon immer interessiert und Furore machte der damals noch junge Fotograf mit seinem vor 25 Jahren bei der Edition Reuss erschienenen Buch »Schwanger: Aktfotografien von Ralf Mohr«. Das Buch war damals aus der Reihe tanzend, wie auch PROFIFOTO schrieb: „Mohrs Schwangerenporträts sind Zeugnisse praller Leidenschaft und erfüllter Erotik. In Zeiten, da vor der Kamera eher die androgyne Formenlosigkeit gefragt ist, sind sie sicher auch eine Provokation.“ Für diese Ausstellung, dem Anspruch der GAF geschuldet, eine Galerie für Reportage- und Dokumentarfotografie zu sein, hat der »Ballettfotograf« für »Ganz nah dran« seinen fotografischen Radius erweitert und die Komfortzone der Routine verlassen. Szenen vom harten Training der Tänzerinnen und Tänzer sind hinzugekommen, Momente vor der Premiere hinter der Bühne, das Glücksgefühl nach dem Applaus und der Moment des Herunterkommens. Der Theaterfotograf wurde zum Reporter und erlaubt uns darüber einen Blick hinter die Kulissen. Genauso gut beobachtet und auf den Punkt gebracht, wie man das von seinen Tanzfotos kennt. Nach Jahren des Zeichnens und der Malerei, beginnt er 1984 begeistert mit der Schwarzweiß-Fotografie. Nach seiner Schriftsetzerlehre hat der 1966 geborene Fotograf an der Fachhochschule Hannover Grafikdesign studiert. Dem Körper, nackt oder im Tanzkostüm, hat er mittlerweile noch andere Genres in der Fotografie hinzugefügt, wie Natur und Architektur. Mit freundlicher Unterstützung des Staatsballetts Hannover und der Ballettgesellschaft Hannover e.V.