Kostenloses E-Book über Food-Fotografie

Die Food-Fotografin Jule Felice Frommelt hat ein E-Book für Smartphone- und Hobbyfotografen geschrieben, die sich für die Food-Fotografie interessieren. Auf rund 30 appetitlich bebilderten Doppelseiten erklärt sie, was man benötigt, um Essbares möglichst attraktiv in Szene zu setzen, und wie man am besten vorgeht. Dabei geht es um den Licht- und Setaufbau, die Zubereitung, das Kochen, das Anrichten und die Garnitur des Essens, um technische Aspekte und die Bildgestaltung sowie um die abschließende Bildbearbeitung.

Das E-Book können Sie auf den Internetseiten der Fissler GmbH kostenlos und ohne Registrierung herunterladen.