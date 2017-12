Kostenloses E-Book Businessfotografie

Der Berliner Porträtfotograf Alexander Klebe hat einen frei verfügbaren Ratgeber zum Thema Business-Fotografie geschrieben, der in Form eines E-Books frei verfügbar ist. In diesem Bereich der Fotografie geht es darum, Unternehmen ein Gesicht zu geben und sie möglichst sympathisch und informativ darzustellen. Der Autor gibt Tipps aus seiner eigenen Praxis und erklärt unter anderem, warum die Business-Fotografie für Unternehmen wichtig ist, was es bei der Planung entsprechender Aufnahmen zu beachten gibt und wie man das richtige Ambiente schafft. Ergänzt wird der Ratgeber durch Tipps zur Beleuchtung sowie zur Bildauswahl und Nachbearbeitung.

Das E-Book können Sie von den Internetseiten des Druckdienstleisters Saxoprint herunterladen.