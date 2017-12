Soziale Schaufenster: Selbstvermarktung für Fotografen

Fotografen müssen sich heute auf anderen Wegen vermarkten, als dies noch vor wenigen Jahren üblich war. Ben Moll hat einen Leitfaden für die Online-Selbstvermarktung fotografischer Dienstleistungen verfasst, der alle wesentlichen digitalen Kanäle abdeckt. Nachdem es zunächst darum geht, wie man seine Bilddaten in Photoshop und Lightroom richtig vorbereitet, lernt der Leser in einzelnen Kapiteln die wichtigsten digitalen Plattformen kennen: Google, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, ­Pinterest und Xing. Zum Schluss geht es um die eigene Webseite, um Kommunikationsstrategie, Suchmaschinenmarketing und um Kunden-Newsletter.

Moll analysiert in seinem Buch die Plattformen mit ihren Stärken und Schwächen. Er zeigt, wie man als Fotograf von ihnen profitieren kann. Obwohl schon 2015 geschrieben, ist das Buch in allen wesentlichen Aspekten immer noch aktuell und sollte in keiner Fotostudio-­Bibliothek fehlen.

Selbstvermarktung für Fotografen: Vom einfachen Facebook-Auftritt

bis zur eigenen Website

von Ben Moll

Taschenbuch, 268 Seiten

dpunkt, 2015

29,90 Euro

