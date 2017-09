Inspirierend: Kreativtechniken

Gute Ideen sind kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Das ist die Kernthese dieses Buches. Geschrieben hat es ein Insider: Philipp Barth arbeitet seit 13 Jahren in einer großen Werbeagentur und ist heute Creative Director. Auf knapp 300 ­Seiten beschreibt er alltagstaugliche Strategien, mit denen man seinen kreativen Output maximieren kann – rein in Textform, also ganz ohne die üblichen Bilder von kreativen Highlights vorzuführen.

Das Buch für Ideensucher: Tipps und Denkanstöße von einem Insider der Kreativbranche – für jeden, der auf gute Ideen kommen muss.

Das Buch für Ideensucher

von Philipp Barth

gebunden, 285 Seiten

Rheinwerk, 2016

29,90 Euro

