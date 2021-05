Photoshop-Experten sind sich einig: Den Zeichenstift muss man nicht mehr für Auswahlen lernen. Wirklich?

Hintergrund-Bild: “This Week in PHOTO” – Youtube

Gute Frage: Ist der Zeichenstift heute für Auswahlen überflüssig?

Auf Youtube wurde mir gerade unter anderem dieses Video vorgeschlagen, in dem die interessante Frage gestellt wurde, ob jemand heute noch das Zeichenstift-Werkzeug und den Umgang mit Bezierkurven lernen muss, um präzise Auswahlen für das Optimieren von Fotos oder für Fotomontagen zu erzeugen.

Die Antwort der amerikanischen Photoshop-Coaches Matt Kloskowski und Dave Cross ist sinngemäß: „Zu 100 % nein! Wer heute noch den Zeichenstift benutzt, hat es meist nur mal so vor langer Zeit gelernt und ist eben dabei geblieben und kennt die neuen Entwicklungen in Photoshop der letzten drei Jahre nicht.“ und „Es ist absolut falsch, dass man mit dem Zeichenstift eine genauere Auswahl erhält. Jemandem, der neu mit Photoshop anfängt, würde ich nie das Erlernen des Zeichenstifts empfehlen.“

Sind neue Auswahlmethoden ein vollwertiger Ersatz?

Vor der Antwort auf diese Frage möchte ich festhalten, dass ich hier die beiden Photoshop-Kollegen nicht herabsetzen möchte. Denn sie haben in einem Punkt völlig Recht: In den letzten Jahren hat sich viel getan in Photoshop. Es gibt eine vollautomatische Motivauswahl, ein Objektauswahlwerkzeug, eine automatische Haarerkennung … Das aktuell in Photoshop 2021 als Option vorhandene »Inhaltsbasiertes Nachzeichnen-Werkzeug« (muss erst über »Voreinstellungen > Inhaltsbasiertes Nachzeichnen-Werkzeug aktivieren« eingeschaltet werden) zeigt bereits, wohin die Reise gehen könnte: Dass man eines Tages nur Objekte im Bild anklicken muss, und diese sind freigestellt.

Nur leider lässt die Qualität auch bei einfachen Freistellern, wie etwa einem Objekt vor klarem, weißen Hintergrund in der Regel noch deutlich zu wünschen übrig. Da sind Ecken angeknabbert, gerade oder geschwungene Linien zeigen Dellen, und Kanten, die wir klar als solche erkennen, berücksichtigt Photoshop gar nicht erst – egal ob Sie die Schnellauswahl, die Motiv-Auswahl oder das Objektauswahl-Werkzeug benutzen.

Ist der Zeichenstift wirklich überflüssig geworden?

Als reine Photoshop-Trainer wie die beiden oben genannten, kann man sich natürlich das verwendete Bildmaterial aussuchen. Man nimmt also ein optimal geeignetes Stockfoto, klickt auf »Motiv > Auswahl« und kann der beeindruckten Zuschauerschaft auf typisch amerikanisch-überschwängliche Weise aufgrund der „fantastic, freaking-amazing, wonderful, impressive“ Ergebnisse vom Zeichenstift abraten.

Wie sieht das aber in der Praxis aus? Eben nicht so rosig. Da ich eigene Fotomontagen bastle, für die sich selten das perfekte Stockfoto finden lässt, und da ich schon so einige Bildbearbeitungsaufträge erledigen durfte, bei denen ich mit dem zur Verfügung gestellten, nicht für die Postprduktion optimierten, Bildmaterial arbeiten musste, kann ich auf die Antwort der beiden Experten nur ebenso „amerikanisch“ antworten: Bullshit! Vom Erlernen des Zeichenstifts kann nur jemand abraten, der noch nie größere Bildermengen in vertretbarer Zeit bei hoher Qualität bearbeiten oder suboptimales Ausgangsmaterial freistellen musste. Bei den folgenden beiden Beispielen hätte das Verwenden jeglicher Automatiktools von Photoshop versagt, ebenso wäre das Ausbessern der erzeugten Auswahlen mit dem halbautomatischen Schnellauswahl-Werkzeug zu einem massiven Geduldsspiel geworden. Mit dem Zeichenstift ging beides nicht nur schneller, sondern auch hochpräzise:

Bei dem Freisteller wäre ich ohne Zeichenstift schier verzweifelt, denn keine aktuelle Software – mit oder ohne KI – hätte dieses Schiffsmodell präzise freistellen können. Selbst Korrekturen mit dem Schnellauswahlwerkzeug hätten nur unnütz Zeit verschwendet.

Foto: Olaf Giermann. Dieses Beispiel habe ich genutzt, um in meinen (kostenfreien!) Tutorials zum DOCMA-Freistellen-Panel (Link: https://shop.docma.info/slidereinstiegsseite/videotutorials-zum-docma-freistellen-panel ) zu zeigen, wie man mit dem Zeichenstift freistellt und was das eigentlich Komplizierte dabei ist.

Warum der Zeichenstift nicht überflüssig ist

Eine kleine Auswahl von Gründen:

Kein Algorithmus erkennt zurzeit Kanten so gut wie wir Menschen. Selbst wenn de facto kein Unterschied zwischen Motiv und Hintergrund besteht, können wir zumindest erahnen, wo die Kante zu liegen kommen muss. Statt also mit dem Schnellauswahlwerkzeug zu versuchen, solche Kanten auszubessern, kann man die Auswahl auch in einem Bruchteil der dafür nötigen Zeit gleich richtig mit dem Zeichenstift anlegen. Präzise, geglättete Rundungen, die eine scharfe Kante zeigen sollen, wie etwa bei Fotos von Maschinenteilen oder anderen Produkten bekommt kein Algorithmus oder gar die recht kruden Optionen in »Auswählen und maskieren« in vertretbarer Zeit und ohne viel Hin- und Hergefummel hin. Feine, dünne Details wie Speichen oder unregelmäßige gezackte Kanten braucht man mit Automatiken gar nicht erst versuchen auszuwählen. Lieber gleich zum Zeichenstift oder alternativ zum Pinsel greifen. Mit dem Zeichenstift erzeugte Pfade lassen sich für eine Reihe von kreativen Effekten nutzen. Außer zur Erzeugung von Vektor-Elementen auch beispielsweise, um entlang von Pfaden Objekte zu vervielfachen, Feuer- und Baum-Effekte zu erzeugen, Pinsel-Spitzen laufen zu lassen oder längliche Elemente zu retuschieren. Dazu muss man eben auch den Zeichenstift beherrschen. So irre schwer ist das Werkzeug und der Umgang mit den Bezierkurven nun wirklich nicht zu lernen, wie es von den Videoautoren impliziert wird. Tatsächlich ist das zu Lernende doch recht übersichtlich: Klicken für einen Eckpunkt, Klicken und Ziehen für einen Kurvenpunkt, Leertaste halten, um einen Punkt beim Setzen zu verschieben, »Strg/Cmd« halten, um einen Punkt nachträglich zu verschieben, auf die Linie klicken, um einen zusätzlichen Punkt zu setzen, auf einen Punkt klicken, um ihn wieder zu entfernen. Will man es ganz genau wissen, könnte man sich noch mit der Alt- und der Shift-Taste auseinandersetzen – aber das brauchen nur ambitionierte Anwender. Wer nicht in der Lage ist, das zu lernen oder auch nicht bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, für den sind Fotomontagen vielleicht nicht das Richtige. Denn alles andere ist noch deutlich komplizierter.

Natürlich nutzt man den Zeichenstift nicht, um Haare freizustellen, wie es im Video kurz erwähnt wird.

Mein Fazit

Ich kann jedem Einsteiger der einen höheren Anspruch an Bildqualität hat und Photoshop vielleicht mal beruflich einsetzen möchte, nur raten, den Umgang mit dem Zeichenstift zu lernen. Ich kenne nun wirklich alle Möglichkeiten des Freistellens, von allen Photoshop-Automatiken und –Werkzeugen und ihren Möglichkeiten und Tücken bis hin zu luminanz-/kontrastbasierten Ebenen- und Kanalberechnungen, die ich auch alle gerne nutze. Aber sehr oft ertappe ich mich dabei, doch einfach direkt zum Zeichenstift zu greifen. Nicht weil ich das bloß irgendwann so gelernt hätte, sondern weil ich damit einfach Zeit spare UND eine bessere Auswahl erhalte.

Ich habe fertig. 😉