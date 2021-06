Neue Ausgabe: DOCMA 98 im Handel

Ab heute, dem 2. Juni 2021, ist eine neue DOCMA-Ausgabe am Kiosk sowie als Print-Ausgabe und als E-Paper bei uns im Webshop erhältlich.

Nach den 25 Photoshop-Tipps & Tricks in der letzten DOCMA-Ausgabe präsentiert Olaf Giermann diesmal ein Best-of an Tipps und Tricks für den Lightroom-Workflow – ergänzt durch Gratis-Videos, die Sie über einen Link oder QR-Code aufrufen können. Im Schwerpunktthema zum Aufbruch in neue Bilderwelten geben Christoph Künne und Olaf Giermann einen Überblick über den aktuellen Stand der virtuellen Fotografie, und Michael J. Hußmann beschreibt, wie die Fotografie der Zukunft aussehen könnte. Das Retusche-Tutorial von Merle Nicksch widmet sich diesmal der Augenretusche. Unsere Autorin zeigt, wie Sie Augen durch die Nachbearbeitung in Photoshop bestmöglich in Szene setzen. In Lightroom Mobile-Workflows lernen Sie, wie Sie die cloudbasierten Funktionen von Lightroom Classic und Lightroom für ortsunabhängiges Arbeiten nutzen. Für Anwender von Capture One empfiehlt sich der Artikel über die Tonwertwerkzeuge von Capture One, in dem Sigrid Aicher die wichtigsten Werkzeuge zur Abstimmung von Tonwerten vorstellt, ihren Einsatz erklärt und die Unterschiede zu vergleichbaren Werkzeugen anderer Programme beschreibt. Christian Thieme hat für seinen Beitrag Turbo-Freisteller durch KI? die KI-basierten Freistellungswerkzeuge von Photo­shop 2021, PortraitPro 21 und ­Topaz Mask AI 1.3.9 getestet und miteinander verglichen. Wenn Sie sich für die kreative Veredlung von Bildern interessieren, dann lesen Sie das Kurztutorial von Peter Braunschmid alias Brownz. Er zeigt im Artikel Brownz’ Porträt-Workflow und in einem Video, wie Sie mit seinen kostenlosen Presets und Texturen Fotos kreativ aufwerten können.

In unserer Tipps & Tricks-Rubrik finden Sie diesmal Wissenswertes zu Photoshop, Affinity Photo, Luminar AI sowie Instagram & Facebook. Außerdem stellen wir Ihnen die iOS- und iPadOS-App Focos vor, mit der man den Bildhintergrund gezielt weichzeichnen und Bilder optimieren kann.

Darüber hinaus gibt es wie in jeder Ausgabe Freeload-Tipps, Webklicks, die Rubrik Leser fragen – DOCMA hilft sowie technische Hintergrundartikel und vieles mehr. Das komplette Inhaltsverzeichnis finden Sie hier.

DOCMA 98 im Handel:

Highlights der neuen Ausgabe