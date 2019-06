Neue Ausgabe: DOCMA 89 im Handel

DOCMA 89 im Handel: Ab heute, dem 6. Juni 2019, ist eine neue DOCMA-Ausgabe am Kiosk sowie als Print-Ausgabe und als ePaper bei uns im Webshop erhältlich.

Im 14-seitigen Premiumworkshop der neuen Ausgabe #89 erfahren Sie, wie Sie Ihren Fotos mit der Bildbearbeitungstechnik Dodge & Burn mehr Plastizität verleihen können. Die Photoshop-Akademie befasst sich mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Lab-Modus, in der Lightroom-Akademie zeigen wir Ihnen, wie Sie gängige Bildkorrekturen in Lightroom Classic CC durchführen. Einen interessanten Mixed-Media-Effekt erzielen Sie im Handumdrehen mit der von Olaf Giermann vorgestellten kostenlosen Wasserfarben-Aktion. Den derzeit bei Instgram angesagten Montage-Stil, bei dem zwei eigentlich nicht zueinander passende Bilder durch einen Spiegelungseffekt miteinander kombiniert werden, stellen wir ebenfalls im Tutorial „Spiegelwelten“ vor. Und wie immer finden Sie im Heft weitere Tutorials, Tipps und Tricks zu Photoshop, Lightroom und Fotografie, Hintergrundartikel, ein Interview und mehr.

Informieren Sie sich hier über alle Inhalte des Heftes.

DOCMA 89 im Handel: Highlights der neuen Ausgabe (Juli/August 2019)



DOCMA 89 im Handel: Die Highlights des Heftes

PREMIUMWORKSHOP: Dodge & Burn Bildern mehr Plastizität verleihen

Bildern mehr Plastizität verleihen
Lightroom-Akademie: Studioaufnahmen Bildkorrekturen mit Lightroom Classic CC

Bildkorrekturen mit Lightroom Classic CC
Tipps & Tricks Bereichsmaske in Lightroom und Camera Raw

Bereichsmaske in Lightroom und Camera Raw
Photoshop-Akademie: Der Modus Lab-Farbe

DOCMA-Raw-System: Kodak-Looks

Kodak-Looks
Spiegel als Lichtquelle Abwechslung bei der Beleuchtung

Abwechslung bei der Beleuchtung Nachbau-Tutorial: Sin City-Stilmittel

Sin City-Stilmittel
Detailverstärkung mit Normalmaps Photoshops 3D-Filter zweckentfremdet nutzen

Photoshops 3D-Filter zweckentfremdet nutzen
Objekte schrumpfen: Mini-Auto

Begleitete Online-Fotografiekurse
Interview mit Rüdiger Schestag über sein webbasiertes Lernformat,

Interview mit Rüdiger Schestag über sein webbasiertes Lernformat, u.v.m.

