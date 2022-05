Lügt Amber Heard? Ein Blick mit Photoshop.

Amber Heard gegen Jonny Depp – und umgekehrt. Die Regenbogenpresse und sozialen Medien sind voll von Berichten rund um diesen Doppelprozess. Ich möchte hier nur einmal einen Aspekt herauspicken und anhand von diesem zwei praktische Photoshop-Tipps für das An- und Vergleichen zweier Fotos geben.

Die Aussage

Worum es bei dem leider unterhaltsamen, aber eigentlich traurigen Prozess geht, lesen Sie am besten woanders nach (zum Beispiel beim Stern), falls es Sie interessiert. Jonny Depps Verteidigung möchte seine Ex-Frau Amber Heard unglaubwürdig erscheinen lassen und präsentiert dafür im Kreuzverhör entsprechende Belege. So beschuldigte Camille Vasquez, Depps Anwältin, die Schauspielerin, die Sättigung zu erhöhen, damit ihr Gesicht roter aussieht und die angeblichen Verletzungen besser zeigt. Heard behauptet aber, dass das „gesättigte“ Bild in einem Schminkspiegel mit gelben Glühbirnen aufgenommen wurde, während auf dem anderen Bild mit weniger Farbe die Schminklampen nicht eingeschaltet waren. Das sind die zwei Fotos:

Für Fotografen und Bildbearbeiter ist sofort offensichtlich, dass es unmöglich ist, zwei dermaßen identische Fotos hinzubekommen. Der Ausschnitt und die Kopfhaltung sind exakt dieselben, jedes Haar liegt am gleichen Platz. Selbst wenn jemand anders das Spiegellicht ausgeschaltet hätte, wäre es unmöglich, Pose und Mimik so genau beizubehalten, auch die das Selfie-Smartphone haltende Hand keinen Mikrometer zu bewegen. Aber Heard besteht felsenfest auf ihrer Aussage. Nun ja.

Zwei Photoshop-Tipps zum Bildvergleich

Aber wie kann man Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen zwei – auch leicht unterschiedlich großen – Bildern exakt aufzeigen? Dafür habe ich zwei Tipps für Sie.

1) Ebenen im Differenzmodus vergleichen

Legen Sie zwei Bilder in Photoshop im Modus »Differenz« übereinander. Alle Bildstellen, die identisch sind, werden dadurch Schwarz dargestellt. Abweichende Details erscheinen dagegen heller:

Im Ebenenmodus »Differenz« sieht man sofort alle Unterschiede zwischen zwei Ebenen.

Jedoch kann es aber wie hier sein, dass die Bilder nicht ganz deckungsgleich sind, nicht die gleiche Größe und auch nicht die gleiche Drehung zeigen. Die Ebenen müssen Sie also aneinander ausrichten.

TIPP: Mit dieser Technik lassen sich Unterschiede-Suchbilder eindeutig lösen. Beide Bilder übereinanderlegen, Modus »Differenz« und Sie sehen sofort die gesuchten Abweichungen. Freilich verderben Sie sich und vielleicht anderen damit den Spaß am Finden der richtigen Lösung.

2) Ebenen ausrichten

Am einfachsten bringen Sie zwei ähnliche Bilder in Photoshop mit dem Befehl »Bearbeiten > Ebenen automatisch ausrichten« zur Deckung. Dafür markieren Sie beide Ebenen mit gehaltener Strg/Cmd-Taste und bestätigen dann anschließend den folgenden Dialog mit »OK«. Dafür müssen Sie den Ebenenmodus auch nicht vorher wieder auf »Normal« zurückstellen.

Belassen Sie die »Projektion« auf »Auto« und klicken Sie einfach auf »OK«.

Das Resultat sieht dann so aus:

Das Differenzbild zeigt die Unterschiede zwischen beiden Ebenen.

Das Bild zeigt nun zwei Dinge:

Es gibt keinen noch so kleinen Unterschied in Mimik und Pose. Die Pixel-Werte sind leicht verschieden, da sonst das gesamte Bild schwarz wäre.

Was wurde nun an dem Bild bearbeitet (wahrscheinlich in der iPhone-Fotos-App)? Eingemalt wurde offenbar nichts, sondern tatsächlich nur an den Farben geschraubt. Mit einer Kombination aus einer Erhöhung von »Lebendigkeit« (entspricht Photoshops »Dynamik«; erhöht die Sättigung schwacher Farben) und einer leichten Gegensteuerung mit »Sättigung« komme ich auf fast dasselbe Ergebnis (in Photoshop). Auch ein Vergleich der Sättigungsinformation beider Bilder zeigt keine anderen Unterschiede außer eben der höheren Sättigung im bearbeiteten Foto – also das mit den … hüstel … beim Schminkspiegel eingeschalteten Glühbirnen.

Ein Sättigungsvergleich zeigt, dass die Farben identisch, aber im bearbeiteten Foto (links) gesättigter sind.

Wie Sie in Camera Raw, Lightroom Classic und in Photoshop mit Ebenenstilen oder Hilfsebenen aller Art weitere leicht zu übersehende Bildfehler aufdecken können, erfahren Sie übrigens in der DOCMA-Akademie in Heft 99 oder in DOCMA2Go.

Fazit

Also – lügt Amber Heard? Klar ist, dass es sich hier nicht um zwei verschiedene Fotos handelt, sondern um eine unbearbeitete und eine bearbeitete Version desselben Fotos.

Aber nur weil Amber Heard manche Lüge wie diese nachgewiesen wird und sie im Gerichtsprozess theatralisch und unglaubwürdig erscheint, heißt das nicht, dass ihre Vorwürfe gegen Jonny Depp haltlos sind. Das zu entscheiden obliegt der noch andauernden Schlammschlacht … ich meinte natürlich Gerichtsverhandlung.